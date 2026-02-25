हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकरण कुंद्रा ने ऐसे किया तेजस्वी से प्यार का इजहार, सीने पर बनवाया गर्लफ्रेंड की तस्वीर का टैटू

करण कुंद्रा ने ऐसे किया तेजस्वी से प्यार का इजहार, सीने पर बनवाया गर्लफ्रेंड की तस्वीर का टैटू

TEJRAN Love: हाल ही में करण कुंद्रा ने मुंबई में हुए रमजान सेलिब्रेशन में तेजस्वी प्रकाश का चेहरा अपने सीने पर टैटू के रूप में बनवाकर अपने प्यार का इजहार किया है. कपल का प्यार देख फैंस काफी खुश है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Feb 2026 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में मुंबई में हुए एक रमजान सेलिब्रेशन इवेंट में करण कुंद्रा ने पैपराजी के सामने अपना नया टैटू रिवील किया है. इस टैटू में करण ने तेजस्वी प्रकाश का चेहरा अपने सीने पर बिल्कुल दिल के पास बनवाया है. ये टैटू सिर्फ एक डिजाइन नहीं है बल्कि करण की तरफ से तेजस्वी के लिए उनके प्यार का सबसे खास और पक्का इजहार है. फैंस इसे 'दिल को छू लेने वाला तोहफा' कह रहे हैं. करण का ये कदम उनके लंबे और मजबूत रिश्ते की कहानी को और भी खूबसूरत बना देता है.

बिग बॉस 15 से शुरू हुआ प्यार भरा सफर
करण और तेजस्वी की मुलाकात बिग बॉस 15 के घर में हुई थी. आमतौर पर देखा जाता है कि रियलिटी शो के अंदर बने रिश्ते बाहर आते ही खत्म हो जाते हैं लेकिन करण और तेजस्वी ने इसे गलत साबित किया है. घर के अंदर कठिन टास्क, उतार-चढ़ाव और एक-दूसरे का साथ नें उन्हें एक गहरे बॉन्ड में बदल दिया है. तेजस्वी ने शो की ट्रॉफी तो जीती ही लेकिन करण का दिल भी हमेशा के लिए जीत लिया था. इस रिश्ते की खास बात ये है कि ये सिर्फ शो के दौरान नहीं बल्कि बाहर आने के बाद भी मजबूत और प्यारा बना हुआ है.

शो के बाद भी एक-दूसरे का सहारा
शो खत्म होने के बाद भी ये जोड़ी साये की तरह एक-दूसरे के साथ है. दोनों अपने करियर में लगातार तरक्की कर रहे हैं लेकिन एक-दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने रहना इनकी खास पहचान है. आजकल ये कपल कलर्स टीवी के शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ में अपनी मजेदार और मस्ती भरी केमिस्ट्री से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं. फैंस इस कपल के आपस में हंसी-मजाक, नोक-झोंक और प्यारे पल देखकर काफी खुश हैं.

सोशल मीडिया पर फैंस का प्यार
करण के इस टैटू ने तेजस्वी के लिए उनके प्यार को फिर से साबित कर दिया है. सोशल मीडिया पर इस टैटू की तस्वीरें और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस इस प्यार भरे कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई इसे 'परफेक्ट लव स्टोरी' बता रहा है तो कोई कह रहा है कि 'नजर न लगे.' इस परमानेंट टैटू के जरिए करण ने साफ कर दिया है कि उनके दिल में तेजस्वी के लिए हमेशा एक खास जगह है और कोई इसे बदल नहीं सकता है.

5 साल के प्यार की खूबसूरत निशानी
करण और तेजस्वी का रिश्ता अब 5 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया है और हर साल उनके प्यार की कहानी और भी मजबूत होती जा रही है. ये टैटू उनके अटूट प्यार और लंबे सफर की याद दिलाने वाली सबसे खास निशानी बन गया है. करण का ये कदम न केवल तेजस्वी के लिए बल्कि उनके फैंस के लिए भी एक प्यारा और इमोशनल पल साबित हुआ है.

और पढ़ें
Published at : 25 Feb 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Karan Kundra Tejasswi Prakash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
करण कुंद्रा ने ऐसे किया तेजस्वी से प्यार का इजहार, सीने पर बनवाया गर्लफ्रेंड की तस्वीर का टैटू
करण कुंद्रा ने ऐसे किया तेजस्वी से प्यार का इजहार, सीने पर बनवाया गर्लफ्रेंड की तस्वीर का टैटू
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही और प्रार्थना का उजड़ेगा सुहाग? अनुपमा की जिंदगी में आएगा बड़ा तूफान!
राही और प्रार्थना का उजड़ेगा सुहाग? अनुपमा की जिंदगी में आएगा बड़ा तूफान!
टेलीविजन
Dipika Kakar Health Update: 'बस दर्द में है', दीपिका कक्कड़ की हुई सर्जरी, पति शोएब इब्राहिम ने दिया हेल्थ अपडेट
'बस दर्द में है', दीपिका कक्कड़ की हुई सर्जरी, पति शोएब इब्राहिम ने दिया हेल्थ अपडेट
टेलीविजन
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
Advertisement

वीडियोज

LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
विश्व
PM Modi Israel Visit: नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
हेल्थ
Women Health Issues: भारत में 70% महिलाएं चुपचाप सहती हैं ये तकलीफें, डॉक्टर से जानें कब आपको सावधान होने की जरूरत?
भारत में 70% महिलाएं चुपचाप सहती हैं ये तकलीफें, डॉक्टर से जानें कब आपको सावधान होने की जरूरत?
जनरल नॉलेज
यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े
यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget