हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'अनुपमा' के 'बापूजी' को मिला देश का बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति ने अरविंद वैद्य को 'पद्म श्री' से नवाजा

'अनुपमा' के 'बापूजी' को मिला देश का बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति ने अरविंद वैद्य को 'पद्म श्री' से नवाजा

एक्टर अरविंद वैद्य को उनके 60 साल के शानदार अभिनय और थिएटर योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया. इस दौरान उनका परिवार खुशी से भावुक नजर आया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 May 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी शो 'अनुपमा' दर्शकों के पसंदीदा सीरियल्स में से एक हैं. शो के हर किरदारों को भी खूब पसंद किया जाता हैं. शो में बापूजी का किरदार निभाने वाले अरविंद वैद्य पिछले 60 सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा बन हुए हैं. इसी बीच उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 'पद्म श्री' अवार्ड से नवाजा गया हैं, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि हैं. 

अरविंद वैद्य को मिला पद्म श्री

सोमवार को राष्ट्रपति भवन में हुए इस सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया और ये पुरस्कार दिया. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं. साथ ही अरविंद वैद्य की पत्नी और बेटी वंदना भी इस सम्मान समारोह का हिस्सा बनीं. जब अरविंद को पद्म श्री देने के लिए मंच पर बुलाया गया, तो उनके परिवार की खुशी देखने लायक थीं. 

बेटी ने जताया प्यार

उनकी बेटी वंदना ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता को मिले इस सम्मान को लेकर खुशी जताते हुए लिखा, 'श्री अरविंद वैद्य से पद्म श्री अरविंद वैद्य बनने तक का सफर. मेरे पापा, मेरे हीरो, मेरे पहले गुरु, मेरी प्रेरणा और मेरे सुपरस्टार को बहुत-बहुत बधाई.'

अनुपमा' के 'बापूजी' को मिला देश का बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति ने अरविंद वैद्य को 'पद्म श्री' से नवाजा

ये भी पढ़ें: शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बेटों की मां बनीं एक्ट्रेस, बोलीं- मेरे करण अर्जुन आ गए

अरविंद वैद्य ने जताई खुशी

इसके अलावा अरविंद वैद्य ने टाइम ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में कहा, 'मैं पिछले 60 सालों से थिएटर, टीवी और फिल्मों में काम कर रहा हूं. मैंने उस दौर में भी काम किया है जब टीवी नहीं हुआ करता था. जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन सफर हमेशा अच्छा रहा. ये सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है. मैंने कभी इस अवॉर्ड की उम्मीद नहीं की थी. मुझे हमेशा सिर्फ दर्शकों का प्यार चाहिए था और वो मुझे हमेशा भरपूर मिला. मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है. मेरी पत्नी, बच्चे अच्छे हैं और मेरे दोस्त भी शानदार हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'थिएटर, फिल्मों और टीवी में जिन प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने काम किया, वे भी मेरे दोस्त बन गए. मैंने जिंदगी में एक्टिंग और पत्नी के बिना नहीं रह सकता. पद्म श्री मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ये एहसास बेहद खास है. इसके लिए मैं सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करता हूं. मेरे गुरु रामभाऊ जोशी और जसवंत ठाकेर ने मुझे सिखाया और तैयार किया. मैं अपनी पत्नी, बच्चों और दोस्तों ने मेरी जिंदगी में योगदान दिया. मैं भारत सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं.'

1960 से शुरू हुआ करियर 

बता दें कि अरविंद वैद्य 1960 के दशक में थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की थीं. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया. साथ ही 200 से ज्यादा नाटकों का निर्देशन किया. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से इतने सालों तक जुड़े रहना और पद्म श्री जैसे अवॉर्ड से सम्मानित होना उनके और परिवार के लिए किसी जश्न से कम नहीं हैं. 

ये भी पढ़ें: 'रेड लाइट थेरेपी' लेते नजर आए पुलकित सम्राट, जानें त्वचा और बालों के लिए कितना है फायदेमंद

और पढ़ें
Published at : 26 May 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Anupamaa Arvind Vaidya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'अनुपमा' के 'बापूजी' को मिला देश का बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति ने अरविंद वैद्य को 'पद्म श्री' से नवाजा
'अनुपमा' के 'बापूजी' को मिला देश का बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति ने अरविंद वैद्य को 'पद्म श्री' से नवाजा
टेलीविजन
शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बेटों की मां बनीं एक्ट्रेस, बोलीं- मेरे करण अर्जुन आ गए
शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बेटों की मां बनीं एक्ट्रेस
टेलीविजन
प्रिंस नरूला ने खरीदी करोड़ों की लग्जरी कार, पत्नी युविका चौधरी ने मनाया जश्न, गाड़ी की कीमत जान उड़ जाएंगे होश
प्रिंस नरूला ने खरीदी करोड़ों की लग्जरी कार, पत्नी युविका चौधरी ने मनाया जश्न, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
टेलीविजन
Dilip Joshi Birthday: इंग्लिश में तंग है जेठालाल' का हाथ, रियल लाइफ में काफी पढ़े लिखे हैं दिलीप जोशी, एक्टर के पास है ये डिग्री
इंग्लिश में तंग है जेठालाल' का हाथ, रियल लाइफ में काफी पढ़े लिखे हैं दिलीप जोशी, एक्टर के पास है ये डिग्री
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज में SSC GD परीक्षा में बवाल, गुस्साए अभ्यार्थियों ने एग्ज़ाम सेंटर में की तोड़फोड़, लगाया जाम
प्रयागराज में SSC GD परीक्षा में बवाल, गुस्साए अभ्यार्थियों ने एग्ज़ाम सेंटर में की तोड़फोड़, लगाया जाम
इंडिया
ओडिशा के कालाहांडी में बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 की मौत, CM ने किया मुआवजे का ऐलान
ओडिशा में बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 की मौत, CM ने किया मुआवजे का ऐलान
बॉलीवुड
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई महीनों से थे बीमार
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई महीनों से थे बीमार
स्पोर्ट्स
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
विश्व
Explained: इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों अरब देशों पर साथ देने का बना रहे दबाव?
इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों बोले- अरब देशों को साथ देना होगा?
एग्रीकल्चर
Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
ट्रेंडिंग
मरने ही वाली थी बिल्ली कि दर्शकों ने बना दिया ‘जिंदगी का जाल’! स्टेडियम में दिखी इंसानियत, वीडियो वायरल
मरने ही वाली थी बिल्ली कि दर्शकों ने बना दिया ‘जिंदगी का जाल’! स्टेडियम में दिखी इंसानियत, वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget