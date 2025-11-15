बॉलीवुड में कई ऐसे बड़े स्टार्स हैं, जिन्हें शुरुआती दौर में काफी स्ट्रगल करना पड़ा है. कई तो ऐसे हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी. लेकिन, कई ऐसे भी हैं जिन्हें करियर की शुरुआत में जब टीवी शो ऑफर हुआ तो वो मुश्किल में पड़ गाए कि आखिर क्या करें, क्योंकि उन्हें तो बॉलीवुड में नाम बनाना था.

उन्हीं में से एक एक्ट्रेस की बात हम इस आर्टिकल में करने जा रहे हैं. इस हसीना को उनके करियर के शुरुआती दौरा में बीआर चोपड़ा ने अपने सीरियल 'महाभारत' में 'द्रौपदी' जैसा पॉपुलर रोल ऑफर किया था साथ ही उन्हें फिल्म के भी ऑफर मिल रहे थे. ये हसीना कोई और नहीं जूही चावला हैं.

बीआर चोपड़ा ने कही थी ये बात

एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि करियर के शुरुआती दौर में वो काफी कंफ्यूज थीं. जूही ने बताया,'करियर की शुरुआत में मैं बहुत लोगों को नहीं जानती थी, सिर्फ कुछ लोग को ही जानती थीं, जिनमें से एक बीआर चोपड़ा भी थे.बीआर चोपड़ा के पास मैं अपनी फोटोज को लेकर गईं. 'महाभारत' में 'द्रौपदी' के रोल के लिए बीआर चोपड़ा ने स्क्रीन टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गई. हालांकि, इस बीच मैंने 'कयामत से कयामत तक' फिल्म साइन कर ली. उस दौरान बीआर चोपड़ा ने मुझसे कहा कि अगर फिल्म बन रही है तो उनका शो ना करें.'

View this post on Instagram A post shared by Juhi Chawla Mehta (@iamjuhichawla)

बता दें बाद में बीआर चोपड़ा ने 'महाभारत' में 'द्रौपदी' के रोल के लिए रूपा गांगुली को साइन किया था. वर्क फ्रेंट की बात करें तो 1986 में जूही चावला ने सल्तनत से डेब्यू किया था. आपको बता दें जूही बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं. रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस की नेटवर्थ 7790 करोड़ रुपये है.

ये भी पढ़ें:-Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने जीता बिग बॉस मीटर का खिताब, गौरव खन्ना को दी मात