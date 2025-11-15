सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' फिनाले की तरफ बढ़ रहा है. शो में इन दिनों खूब ड्रामा भी देखने को मिल रहा है. ये तो हर किसी को पता है कि 'बिग बॉस मीटर' का रिजल्ट हर हफ्ते आता है. इस हफ्ते जिस कंटेस्टेंट को इस मीटर ने जीता है वो हैं तान्या मित्तल.

अक्सर तान्या के खिलाफ कई घरवाले खड़े नजर आते हैं, उन्होंने सबको हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है. इस दौरान तान्या का कॉम्पटीशन गौरव खन्ना, शहबाज बदेशाह, मालती चहर और प्रणित मोरे के साथ था. सबसे ज्यादा वोट दर्शकों ने तान्या को दिया था.

तान्या को दो बार मिल चुका है ये खिताब

आपको बता दें कि तान्या ने पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार इस टाइटल को अपने नाम किया है. 'बिग बॉस' के अब तक के सीजन में बहुत कम कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने इस खिताब को 2 बार अपने नाम किया है. तान्या की ये जीत इस बात का सबूत है कि दर्शक उन्हें कितना पसंद कर रहे हैं.

जल्द ही अब शो में फैमिली वीक होने वाला है और तान्या को ऐसा लगता है कि उनकी मां उनसे मिलने नहीं आएंगी. दरअसल, गौरव खन्ना ने एक एपिसोड के दौरान उनसे पूछा था कि फैमिली वीक में उनसे मिलने कौन आएगा. वो बोलती हैं कि उनकी आंटी आ सकती हैं.

फैमिली वीक में नहीं आएंगी तान्या की मां

शहबाज पूछते हैं कि वो जो वीडियो आया था वो तुम्हारी मां का था या आंटी का? अगर वीडियो तुम्हारी मां है तो वो भी आ सकती हैं. क्या वो इतना नाराज हैं कि वो शो में नहीं आएंगी. तान्या बोलती हैं, मुझे लगता है मेरी एक आंटी आएंगी. अच्छा होकर अगर मेरे दादा भी आएं. मां भी आएंगी तो मैं खुश होंगी. मैंने अपनी 3 दोस्त और 2 रिश्तेदार के नंबर दिए हैं.

