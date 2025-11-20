गौरव खन्ना Vs आकांक्षा चमोला: पत्नी से कितने अमीर हैं एक्टर? नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क

टीवी एक्टर गौरव खन्ना इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं. गौरव अपने स्टाइल से लोगों को इंप्रेस कर रहे हैं. टीवी के सुपरस्टार को लोग पसंद कर रहे हैं और खूब वोट भी दे रहे हैं. गौरव की टीवी की दुनिया में एक अलग पहचान है. वो पिछले 20 सालों से टीवी पर काम कर रहे हैं और उन्होंने एक से बढ़कर एक टीवी शो किए हैं. हाल ही में बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला उनसे मिलने के लिए पहुंची थीं. आकांक्षा भी एक टीवी एक्ट्रेस हैं. आइए आपको दोनों की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं.

गौरव खन्ना को बिग बॉस में काफी पसंद किया जा रहा है. फैंस को उनके कैप्टन बनने का इंतजार है. गौरव बिग बॉस के घर में कैप्टन बनने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है. 20 सालों से काम करके उन्होंने तगड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है. वो अनुपमा के बाद से हाइएस्ट पेड एक्टर भी बन गए हैं. जिससे उनकी नेटवर्थ में बहुत इजाफा हुआ है.

कितनी है गौरव की नेटवर्थ

गौरव खन्ना की नेटवर्थ बहुत तगड़ी है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गौरव की नेटवर्थ 15 करोड़ है. बीते कुछ सालों में उनकी नेटवर्थ में बहुत इजाफा हुआ है. गौरव और आकांक्षा की शादी को कई साल हो गए हैं.

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

कितनी अमीर हैं आकांक्षा

वहीं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला की बात करें तो वो भी एक टीवी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्वरागिनी शो से की थी. इस शो से उन्हें पहचान मिली थी. इसके बाद वो कई शोज में नजर आ चुकी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक आकांक्षा की नेटवर्थ करीब 2 करोड़ है. गौरव और आकांक्षा की नेटवर्थ में जमीन आसमान का फर्क है. आकांक्षा सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस फोटोज की वजह से ज्यादा चर्चा में रहती हैं.

