हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: वॉर 2 के गाने पर स्कूली बच्चे ने किया जबर डांस, ऋतिक रोशन भी हुए कायल, किया ऐसा कमेंट

Video: वॉर 2 के गाने पर स्कूली बच्चे ने किया जबर डांस, ऋतिक रोशन भी हुए कायल, किया ऐसा कमेंट

Odisha Viral Video: ओडिशा के कटक में एक स्कूली बच्चे का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बच्चे ने फिल्म 'वॉर 2' के गाने पर डांस किया, जिसपर ऋतिक रोशन ने भी कमेंट किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 12:57 PM (IST)
Cuttack News: कभी-कभी स्कूलों में होने वाले छोटे-छोटे पल पूरे सोशल मीडिया का दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला वीडियो ओडिशा के कटक से सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर मुस्कान बिखेर दी है. यहां एक बच्चे ने अपने कॉन्फिडेंस और बेहतरीन डांस मूव्स की वजह से सभी का दिल जीत लिया. बच्चे ने फिल्म 'वॉर 2' के गाने 'जनाब ऐ आली' पर ऐसा धमाकेदार डांस किया कि ऋतिक रोशन भी कायल हो गए.

जनाब-ए-आली गाने पर बच्चे ने किया जबरदस्त डांस

वायरल वीडियो कटक के बदामबाड़ी स्थित एक प्राइमरी स्कूल का है, जहां एक छोटा बच्चा अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के सामने स्टेज पर आकर डांस करने लगता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कई टीचर एक बेंच पर बैठे हैं और सामने खड़ा बच्चा धीरे-धीरे गाने की बीट पकड़ते ही अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देता है और बिलकुल ऋतिक रोशन की तरह डांस करता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Devil Edixz (@devil_edixz)

उसकी मासूमियत और एनर्जी देखकर उसके साथी बच्चे भी पीछे नहीं रहते. पूरा क्लासरूम खुशी से भर जाता है. उसके दोस्त तालियां बजाते हैं, गाना गाते हैं और उसे पूरी तरह सपोर्ट करते हैं. बच्चे के हुक स्टेप्स की कॉपी करने का अंदाज और उन स्टेप्स को इतने कॉन्फिडेंस से करना इस वीडियो को और भी खास बना देता है.

बच्चे के डांस ने जीता ऋतिक रोशन का दिल

वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर होते ही तेजी से वायरल होने लगा. देखने वाले लोग उसकी क्यूटनेस, कॉन्फिडेंस और प्यारे डांस मूव्स पर फिदा हो गए. 'वॉर 2' के एक्टर ऋतिक रोशन भी वीडियो पर कमेंट करने से खुद को नहीं रोक पाए. उन्होंने लिखा, 'Wah...amazing little one'.  कई यूज़र्स ने भी कमेंट कर लिखा कि यह वीडियो देख उनका दिन बना गया. सोशल मीडिया पर अक्सर कई डांस वीडियो आते हैं, लेकिन बच्चों की मासूम मुस्कान और बिना किसी झिझक के किया गया परफॉर्मेंस लोगों के दिलों को छू जाता है.

Published at : 20 Nov 2025 12:57 PM (IST)
