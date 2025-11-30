बिग बॉस 19 का 29 नवंबर को सेमी फिनाले हुआ, जिसमें सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाई, जहां एक तरफ कंटेस्टेंट्स की क्लास लगी, वहीं दूसरी तरफ दो कंटेसटेंट को बिग बॉस के घर को अलविदा भी कहना पड़ा, पहले अशनूर कौर और फिर शहबाज बदेशा. अशनूर कौर और शहबाज बदेशा दोनों को ही एविक्ट करने की वजहें अलग अलग थीं. वहीं अब घर से एविक्ट होते ही अशनूर कौर ने पहला पोस्ट शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

एविक्शन के बाद अशनूर का पहला पोस्ट

अशनूर कौर ने एविक्शन के बाद इंस्टाग्राम पर अपना पहला पोस्ट शेयर किया है, जो मिनटों में वायरल हो चुका है. अशनूर कौर के पहले पोस्ट के बारे में बताएं तो उन्होंने अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं, घर की बालकनी में खड़े होकर वे अपने डॉग के साथ प्यारा पोज दे रहीं हैं, अपनी प्यारी तस्वीरों के साथ अशनूर कौर ने जो कैप्शन लिखा है, "कठिन तूफान के बाद का सुकून."

अशनूर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फेंस के ताबड़तोड़ कमेंट्स भी आ रहें हैं, अभिषेक बजाज ने भी अशनूर के पोस्ट पर कमेंट किया है, उन्होंने दिल वाले इमोजी के साथ रब राखा लिखा है. नगमा मिराजकर ने भी पोस्ट पर प्यार जताया है, वहीं फेंस तो अशनूर की तारीफ कर ही रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Ashnoor Kaur (@ashnoorkaur)

अशनूर कौर के एविक्ट होने की वजह

अशनूर कौर को बिग बॉस 19 में सलमान खान ने फिजिकल वॉयलेंस के आरोप में घर से बाहर कर दिया. दरअसल, उन्होंने एक टास्क के दौरान तान्या मित्तल को जान बूझकर मारा, जिसके बाद वीकेंड के वॉर पर सलमान खान ने न सिर्फ अशनूर कौर की कड़ी क्लास लगाई, बल्कि उन्हें साफ शब्दों में कहा कि इस शो में किसी भी तरह की मारपीट या जानबूझकर किए गए वॉयलेंस की कोई जगह नहीं है. इसी के बाद सलमान ने अशनूर को घर से बाहर जाने का निर्देश दिया, जिसे सुनकर घरवालों के साथ-साथ दर्शक भी हैरान रह गए.

हालांकि, अशनूर के एविक्शन ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस खड़ी कर दी है. उनके फैंस खुलकर इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि घर में इससे पहले भी कई बार वॉयलेंस हुआ है, कई कंटेस्टेंट्स ने एक-दूसरे को धक्का दिया या हाथापाई की, फिर भी उन्हें सजा नहीं मिली. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कड़ा कदम सिर्फ अशनूर के लिए ही क्यों लिया गया. फैंस का कहना है कि नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए और अगर वॉयलेंस के आधार पर एविक्शन हो सकता है, तो ऐसी हर घटना पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.