'ससुराल सिमर का' फेम दीपिका कक्कड़ फिलहाल कैंसर जैसी बीमारी से जंग लड़ रही हैं. एक्ट्रेस को कुछ महीने पहले ही अपने स्टेज 2 लिवर कैंसर के बारे में पता चला था. उन्हें जो ट्यूमर हुआ था वो टेनिस बॉल साइज का था, बाद में जिसमें कैंसर के सेल्स मिले थे.दीपिका की इस वजह से सर्जरी भी हुई थी.

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचियाके पॉडकास्ट में दीपिका ने लिवर कैंसर की जर्नी पर बात की है.उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें दर्द उठा था, जिसे वो इग्नोर कर रही थीं. हालांकि, डिलीवरी के बाद पता चला कि मामला बहुत गंभीर है और उन्हें कैंसर है. एक्ट्रेस ने बताया कि पति शोएब के बिना वो कोई टेस्ट नहीं करवा सकतीं.

टेस्ट का इंतजार होता है डरावना

दीपिका कक्कड़ ने बताया कि नवंबर के पहले हफ्ते में उनका फापी टेस्ट होना है. इस टेस्ट के जरिए पता चलता है कि आपके शरीर में कैंसर है या नहीं, और अगर है तो कहां-कहां फैला हुआ है. शोएब इब्राहिम ने इस टेस्ट के बारे में लेटेस्ट व्लॉग में जिक्र किया था. एक्टर ने कहा था कि टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा डरावना होता है.

22 प्रतिशत हिस्सा काटकर निकाला गया

दीपिका ने इस बारे में बात करते हुए कहा,'अलहम्दुलिल्लाह, मेरा कैंसर सिर्फ मेरे ट्यूमर में था. पिछली बार जब हमने फापी किया तो कहीं और बॉडी में कैंसर के सेल्स नहीं थे. लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा काटकर निकाला गया, वो मतलब 11 सेंटीमीटर का ऐसा बड़ा टुकड़ा था. उसके साथ ट्यूमर निकल गया, कैंसर निकल गया. ट्यूमर मार्कर टेस्ट भी हम करते रहे हैं, वो टेस्ट भी सही आ रहे हैं. लेकिन एक होता है न कि अभी मैं ओरल टारगेटेड थेरेपी पर हूं, जो कीमोथेरेपी की तरह है. वो तो मैं ले ही रही हूं. वो दो सालों तक चलेगी. इन दो सालों में नजदीक से नजर रखना कि किसी भी टाइप से कैंसर वापस तो नहीं आ रहा है. इसलिए वो हमें वक्त-वक्त पर स्कैन करने पड़ेंगे.'

View this post on Instagram A post shared by Dipika (@ms.dipika)

नहीं करतीं नशा, फिर भी हुआ कैंसर

हर्ष ने दीपिका से पूछा कि वो तो किसी तरह का नशा नहीं करतीं, न उन्होंने कभी शराब पी. तो फिर उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? एक्ट्रेस ने इस पर कहा,'ईमानदारी से कहूं तो मेरे सर्जन कोकिलाबेन अस्पताल में बहुत अच्छे हैं. उन्होंने और मेरे फैमिली डॉक्टर और बाकी जीतने भी लोगों को मैं जानती हूं, वो कहते हैं कि अगर आप हमसे पूछो कि ये आपको कैसे हुआ, तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है.ये मुझे सारे डॉक्टर्स ने कहा.'

भारती सिंह ने पूछा कि क्या इसका कोई कारण नहीं होता.दीपिका ने कहा,'कोई तो कारण होता ही होगा. कोई जहरीली चीज तो गई होगी, जिसकी वजह से ये हुआ है. वो सब अल्लाह बेहतर जानता है. वो हम नहीं बता सकते. लेकिन जैसा आपने कहा. मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया है, मैंने कभी स्मोक नहीं किया है. हां, मैं बाहर का खाना कभी कभार खा लेती हूं. तो होना होता है तो हो जाती हैं चीजें.'

दर्द को किया इग्नोर

दीपिका ने आगे बताया कि उन्हें परेशानी कैसे शुरू हुई और कैंसर के बारे में पता कैसे चला.एक्ट्रेस ने कहा,'मुझे गॉल ब्लैडर का दर्द उठा था. मुझे ये दर्द काफी समय से परेशान कर रहा था. मुझे लगता है कि जब मैंने रुहान को कंसीव किया था. उसके बाद क्या होता है आपके सारे टेस्टिंग प्रेग्नेंसी से ही जुड़ जाते हैं. अरे बेबी ठीक है या नहीं, या फिर आपका अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है तो वो पेट यूट्रस का ही हो रहा होता है. आपके ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आ रही है.आपके जेहन में ये बात आएगी ही नहीं कि अंदर भी कुछ हो रहा होगा. ये दर्द हुई, फिर मेरी डिलीवरी के बाद कई बार मैंने टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है एसिडिटी हो. 10 दिन एसिडिटी की दवाई खाई ठीक हो गई.फिर भूल गई. फिर दर्द उठा. तो ऐसे करते-करते बहुत ज्यादा दर्द उठ गया था और इस बार दोनों तरफ हो रहा था. मैंने शोएब से कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, एक बार ब्लड टेस्ट करवाकर डॉक्टर को दिखा देते हैं. उन्होंने कहा ठीक है.'

ये भी पढ़ें:-टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस ने Ex की वजह से ठुकराए कई प्रोजेक्ट, अब हो रहा पछतावा, कही ये बात