टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस ने Ex की वजह से ठुकराए कई प्रोजेक्ट, अब हो रहा पछतावा, कही ये बात
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने खुलासा किया है कि वो किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थीं. ऐसे में उन्होंने अपने पार्टनर की वजह से कई प्रोजेक्ट्स छोड़े,जिसका पछतावा हुआ.
टीवी की ये एक्ट्रेस जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. उन्होंने बताया कि एक्स की वजह से उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स को ना बोल दिया और अब उन्हें पछतावा है.
Published at : 07 Nov 2025 12:44 PM (IST)
Tags :Pvitra Punia
