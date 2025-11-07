हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस ने Ex की वजह से ठुकराए कई प्रोजेक्ट, अब हो रहा पछतावा, कही ये बात

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस ने Ex की वजह से ठुकराए कई प्रोजेक्ट, अब हो रहा पछतावा, कही ये बात

बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने खुलासा किया है कि वो किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थीं. ऐसे में उन्होंने अपने पार्टनर की वजह से कई प्रोजेक्ट्स छोड़े,जिसका पछतावा हुआ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 12:44 PM (IST)
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने खुलासा किया है कि वो किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थीं. ऐसे में उन्होंने अपने पार्टनर की वजह से कई प्रोजेक्ट्स छोड़े,जिसका पछतावा हुआ.

टीवी की ये एक्ट्रेस जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. उन्होंने बताया कि एक्स की वजह से उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स को ना बोल दिया और अब उन्हें पछतावा है.

1/7
ये कोई और नहीं बल्कि पवित्रा पुनिया हैं, जो जल्द ही यूएस बेस्ड बिजनेसमैन संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें लाइफ में सिर्फ एक बात का रिग्रेट है.एक्ट्रेस ने प्यार के चक्कर में अपने हाथ से कई प्रोजेक्ट्स गवाए हैं, जिनका उन्हें काफी मलाल है.
ये कोई और नहीं बल्कि पवित्रा पुनिया हैं, जो जल्द ही यूएस बेस्ड बिजनेसमैन संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें लाइफ में सिर्फ एक बात का रिग्रेट है.एक्ट्रेस ने प्यार के चक्कर में अपने हाथ से कई प्रोजेक्ट्स गवाए हैं, जिनका उन्हें काफी मलाल है.
2/7
पवित्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि जब आप खुद को ना बोलते हो तो अपने हाथों से वो सारी चीजें गंवा देते हो जो आपको एक बेहतर इंसान बना सकती थी.
पवित्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि जब आप खुद को ना बोलते हो तो अपने हाथों से वो सारी चीजें गंवा देते हो जो आपको एक बेहतर इंसान बना सकती थी.
3/7
पवित्रा ने कहा कि उनके साथ से एक बहुत बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट चला गया, जिसका उन्हें अभी भी मलाल है.मेकर्स की डिमांड थी कि सिर्फ 1 पर्सेंट इंटीमेसी करनी होगी और वो स्क्रीन पर प्यार करना नहीं चाहती थीं.
पवित्रा ने कहा कि उनके साथ से एक बहुत बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट चला गया, जिसका उन्हें अभी भी मलाल है.मेकर्स की डिमांड थी कि सिर्फ 1 पर्सेंट इंटीमेसी करनी होगी और वो स्क्रीन पर प्यार करना नहीं चाहती थीं.
4/7
पवित्रा ने कहा कि मैंने वो सैक्रिफाइस किया. मैं उस दौरान रिलेशनशिप में थी और वो बंदा नहीं चाहता था कि स्क्रीन पर कुछ इस तरह का एक्ट करूं.
पवित्रा ने कहा कि मैंने वो सैक्रिफाइस किया. मैं उस दौरान रिलेशनशिप में थी और वो बंदा नहीं चाहता था कि स्क्रीन पर कुछ इस तरह का एक्ट करूं.
5/7
एक्ट्रेस ने कहा कि मैं भूल चुकी थी कि मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग है. वो भी इसी फील्ड में हैं उन्हें समझना चाहिए था. मुझे इस तरह से रोकना नहीं चाहिए था.
एक्ट्रेस ने कहा कि मैं भूल चुकी थी कि मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग है. वो भी इसी फील्ड में हैं उन्हें समझना चाहिए था. मुझे इस तरह से रोकना नहीं चाहिए था.
6/7
पवित्रा ने कहा कि एक बड़े प्रोडक्शन हाउस और ओटीटी के काम के लिए अब मैं मना नहीं करने वाली. मैंने ये सीख लिया है.मुझे उस दौरान भी नहीं सोचना चाहिए था कि वो क्या सोचेगा.
पवित्रा ने कहा कि एक बड़े प्रोडक्शन हाउस और ओटीटी के काम के लिए अब मैं मना नहीं करने वाली. मैंने ये सीख लिया है.मुझे उस दौरान भी नहीं सोचना चाहिए था कि वो क्या सोचेगा.
7/7
हर कोई जानता है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करता है. मैंने वो चेन ब्रेक की है. अब मैं लाइफ का वो फेज पार कर चुकी हैं. ऐसे में मुझे कोी फर्क नहीं पड़ता.
हर कोई जानता है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करता है. मैंने वो चेन ब्रेक की है. अब मैं लाइफ का वो फेज पार कर चुकी हैं. ऐसे में मुझे कोी फर्क नहीं पड़ता.
Published at : 07 Nov 2025 12:44 PM (IST)
Tags :
Pvitra Punia

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'52 सालों तक नहीं फहराया तिरंगा, अंग्रेजों का दिया साथ', RSS पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे
'52 सालों तक नहीं फहराया तिरंगा, अंग्रेजों का दिया साथ', RSS पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'52 सालों तक नहीं फहराया तिरंगा, अंग्रेजों का दिया साथ', RSS पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे
'52 सालों तक नहीं फहराया तिरंगा, अंग्रेजों का दिया साथ', RSS पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
ट्रेंडिंग
7 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी हुई तो दुल्हन ने दिखाया गजब का स्वैग, आशिकों की आंखों में आ जाएंगे आंसू
7 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी हुई तो दुल्हन ने दिखाया गजब का स्वैग, आशिकों की आंखों में आ जाएंगे आंसू
जनरल नॉलेज
कोई खिलाड़ी कैसे वापस लेता है संन्यास, इसके लिए क्या होता है प्रोसेस?
कोई खिलाड़ी कैसे वापस लेता है संन्यास, इसके लिए क्या होता है प्रोसेस?
हेल्थ
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget