चार साल के इंतज़ार के बाद, आखिरकार ओटीटी की सबसे पॉपुलर सीरीज़ में से एक,’ द फैमिली मैन’ का सीज़न 3 शुक्रवार, 21 नवंबर को रिलीज़ हो गया. इसी के साथ एक बार फिर मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी के किरदार में वापसी की है. चलिए यहां जानते हैं ’ द फैमिली मैन 3’ को ओटीटी पर किसी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

’द फैमिली मैन 3’ ओटीटी पर कहां देखें?

’ द फैमिली मैन’ के सीज़न 3 का प्रीमियर 21 नवंबर, 2025 को, इसके पिछले दो सीजन की तरह ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर हुआ है. इसकी अनाउंसमेंट करते हुए प्लेटफॉर्म ने अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर ’ द फैमिली मैन 3’ का नया पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा है, “ ब्रेकिंग न्यूज, फैमिली मैन आ गया है. ’ द फैमिली मैन’ का नया सीजन प्राइम पर, अभी देखें.”

’द फैमिली मैन 3’ में हैं कितने एपिसोड?

’द फैमिली मैन 3’ के फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल एपिसोड की संख्या को लेकर रहा है, तो बता दे कि सीज़न 3 में 7 एपिसोड होंगे और इस एपिसोज लगभग 40 से 50 मिनट का होगा.

’द फैमिली मैन 3’ स्टार कास्ट

’द फैमिली मैन 3’ में मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी की भूमिका में हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली पर्सल होने के साथ एक एलिट इंटेलिजेंस ऑफिसर भी है. तीसरे सीजन में प्रियामणि शारिब हाशमी, श्रेया धनवंतरी, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा और दलीप ताहिल भी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए वापस आए हैं.

सीज़न 3 में कई नए सदस्य भी शामिल हुए हैं. इनमें ‘पताललोक’ फेम जयदीप अहलावत ‘रुकमा’ और निम्रत कौर ‘मीरा' नाम के दो नए किरदार के रूप में नज़र आएंगे, और उनके आने से कहानी और भी डीप और इंटेंस होने की उम्मीद है.

’द फैमिली मैन 3’ प्लॉट

इस बार, ख़तरा श्रीकांत के सामने अब तक आए किसी भी ख़तरे से कहीं ज़्यादा बड़ा है. तीसरा सीज़न एक ऐसा ख़तरा लेकर आया है जो न सिर्फ़ देश को ख़तरे में डालता है, बल्कि उनके घर के बेहद क़रीब भी पहुंच जाता है। उम्मीद है कि यह नया अध्याय श्रीकांत को एक अधिकारी, एक पति और एक पिता के रूप में हर पहलू से परखेगा, और उन्हें ऐसे फ़ैसले लेने पर मजबूर करेगा जो उनके परिवार के लिए सब कुछ बदल सकते हैं.

'द फैमिली मैन' सीज़न 3 के बारे में

'द फैमिली मैन' सीज़न का निर्देशन राज एंड डीके, सुमन कुमार और तुषार सेठ ने किया है. राज एंड डीके, राज निदिमोरु और कृष्णा डी.के. इस सीरीज़ के क्रिएटर हैं और उन्होंने तीनों सीज़न बनाए हैं.