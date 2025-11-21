हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीThe Family Man 3 OTT Release: 'द फैमिली मैन 3' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें मनोज बाजपेयी की ये धांसू सीरीज

The Family Man 3 OTT Release: 'द फैमिली मैन 3' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें मनोज बाजपेयी की ये धांसू सीरीज

The Family Man 3 OTT Release: मनोज बाजपेयी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज 'द फैमिली मैन' का मच अवेटेड तीसरा सीजन भी ओटीटी पर रिलीज हो गया है. जानते हैं इसे कहां देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 21 Nov 2025 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

चार साल के इंतज़ार के बाद, आखिरकार ओटीटी की सबसे पॉपुलर सीरीज़ में से एक,’ द फैमिली मैन’ का सीज़न 3 शुक्रवार, 21 नवंबर को रिलीज़ हो गया. इसी के साथ एक बार फिर मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी के किरदार में वापसी की है. चलिए यहां जानते हैं ’ द फैमिली मैन 3’ को ओटीटी पर किसी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

द फैमिली मैन 3’ ओटीटी पर कहां देखें?
’ द फैमिली मैन’ के सीज़न 3 का प्रीमियर 21 नवंबर, 2025 को, इसके पिछले दो सीजन की तरह ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर हुआ है. इसकी अनाउंसमेंट करते हुए प्लेटफॉर्म ने अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर ’ द फैमिली मैन 3’ का नया पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा है, “ ब्रेकिंग न्यूज, फैमिली मैन आ गया है. ’ द फैमिली मैन’ का नया सीजन प्राइम पर, अभी देखें.”  

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

 

द फैमिली मैन 3’ में हैं कितने एपिसोड?
’द फैमिली मैन 3’ के फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल एपिसोड की संख्या को लेकर रहा है, तो बता दे कि सीज़न 3 में 7 एपिसोड होंगे और इस एपिसोज लगभग 40 से 50 मिनट का होगा.

द फैमिली मैन 3’ स्टार कास्ट
’द फैमिली मैन 3’ में मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी की भूमिका में हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली पर्सल होने के साथ एक एलिट इंटेलिजेंस ऑफिसर भी है. तीसरे सीजन में प्रियामणि शारिब हाशमी, श्रेया धनवंतरी, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा और दलीप ताहिल भी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए वापस आए हैं.

सीज़न 3 में कई नए सदस्य भी शामिल हुए हैं. इनमें ‘पताललोक’ फेम जयदीप अहलावत  ‘रुकमा’ और निम्रत कौर ‘मीरा' नाम के दो नए किरदार के रूप में नज़र आएंगे, और उनके आने से कहानी और भी डीप और इंटेंस होने की उम्मीद है.

द फैमिली मैन 3’ प्लॉट
इस बार, ख़तरा श्रीकांत के सामने अब तक आए किसी भी ख़तरे से कहीं ज़्यादा बड़ा है. तीसरा सीज़न एक ऐसा ख़तरा लेकर आया है जो न सिर्फ़ देश को ख़तरे में डालता है, बल्कि उनके घर के बेहद क़रीब भी पहुंच जाता है। उम्मीद है कि यह नया अध्याय श्रीकांत को एक अधिकारी, एक पति और एक पिता के रूप में हर पहलू से परखेगा, और उन्हें ऐसे फ़ैसले लेने पर मजबूर करेगा जो उनके परिवार के लिए सब कुछ बदल सकते हैं.

'द फैमिली मैन' सीज़न 3 के बारे में
'द फैमिली मैन' सीज़न का निर्देशन राज एंड डीके, सुमन कुमार और तुषार सेठ ने किया है. राज एंड डीके, राज निदिमोरु और कृष्णा डी.के. इस सीरीज़ के क्रिएटर हैं और उन्होंने तीनों सीज़न बनाए हैं.

और पढ़ें
Published at : 21 Nov 2025 07:20 AM (IST)
Tags :
Manoj Bajpayee Jaideep Ahlawat The Family Man 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
बॉलीवुड
Masti 4 Vs 120 Bahadur BO Day 1 Prediction: '120 बहादुर' या 'मस्ती 4', पहले दिन कौन सी फिल्म मारेगी बाजी? जानें- कितने करोड़ से कर सकती हैं ओपनिंग
'120 बहादुर' या 'मस्ती 4', पहले दिन कौन सी फिल्म मारेगी बाजी? जानें- कैसी रहेगी ओपनिंग?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
जब SIR फॉर्म भरवाने गए BLO का अम्मा से पड़ गया पाला, सवाल-जवाब सुन खिल उठे यूजर्स; देखें वीडियो
जब SIR फॉर्म भरवाने गए BLO का अम्मा से पड़ गया पाला, सवाल-जवाब सुन खिल उठे यूजर्स; देखें वीडियो
ट्रैवल
चिल्का झील से लेकर लक्षद्वीप तक, भारत की 5 मशहूर जगह जहां आपको आसानी से दिख सकती है डॉल्फिन
चिल्का झील से लेकर लक्षद्वीप तक, भारत की 5 मशहूर जगह जहां आपको आसानी से दिख सकती है डॉल्फिन
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget