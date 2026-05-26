टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' लंबे समय से दर्शकों को हंसा रहा है. इसकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है. शो में जेठालाल का किरदार निभाकर घर-घर मशूहर हुए दिलीप जोशी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. इस शो में उन्हें 10वीं फेल दिखाया गया है. इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस चला रहे जेठालाल का इंगलिश में हाथ तंग है. कभी-कभी इंगलिश बोलते हुए उनकी हालत भी खराब हो जाती है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं है. असल जिंदगी में जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी खूब पढ़े-लिखे हैं.

जेठालाल बनकर छाए दिलीप जोशी

दिलीप जोशी 26 मई को अपना 58वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनका जन्म 1968 में गुजरात के पोरबंदर के गोसा गांव में हुआ था. दिलीप ने फिल्मों में कभी नौकर का काम किया तो कभी सलमान के साले बने. हालांकि, 'जेठालाल' बनकर वो छोटे पर्दे पर छा गए. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'जेठालाल' को अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है. शो में वो अक्सर बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता के साथ फ्लर्ट करते नजर आते हैं.

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असल जिंदगी में ग्रेजुएट हैं दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में जेठालाल (जेठालाल चंपकलाल गड़ा) की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले दिलीप जोशी को भले ही शो में 10वीं फेल और टूटी-फूटी इंग्लिश बोलने वाला बिजनेसमैन दिखाया गया हो, लेकिन असल जिंदगी में वो ग्रेजुएट हैं. उन्होंने मुंबई के नरसी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लिकेशन (BCA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा उन्होंने थिएटर की भी पढ़ाई की है.

कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ किया काम

बता दें कि दिलीप जोशी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'मैंने प्यार किया' से की थी, जिसमें उन्होंने सलमान खान के नौकर रामू का किरदार निभाया था. इसके बाद दिलीज ने 'हम आपके हैं कौन', 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी', 'खिलाड़ी 420' और 'हमराज' जैसी फिल्मों में काम किया. साल 2008 में वो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से जुड़े और अब 18 सालों से जेठालाल बनकर ऑडियंस का मनोरंजन कर रहे हैं.

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