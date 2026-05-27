अंकिता लोखंडे ने पहना हिजाब, ट्रोल्स बोले- मराठी मुलगी हो ऐसा क्यों किया?

एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अबु धाबी की फोटोज शेयर की. वो पति विक्की जैन के साथ अबु धाबी गई हैं. इन फोटोज में अंकिता लोखंडे को हिजाब पहने देखा जा सकता है. अंकिता का हिजाब पहनना फैंस को पसंद नहीं आया. उन्हें ट्रोल्स का सामना करना पड़ा रहा है.

अंकिता लोखंडे हुईं ट्रोल

अंकिता ने फोटोज के कैप्शन में लिखा- मेरे कैमरे से अबु धाबी प्यार. एक्सप्लोर, हंसी और यादें. फोटोज में अंकिता ने कई जगह की ढलक दिखाईं. उन्होंने शॉर्ट ड्रेस से लेकर हिजाब तक में पिक्चर्स शेयर की.

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वहीं एक फोटो में वो मस्जिद के बाहर से भी फोटोज शेयर की. अंकिता ने इस्लामिक कल्चर के हिसाब से हिजाब भी पहना. उन्होंने जींस और टीशर्ट के ऊपर हिजाब पहना. इसी कारण से यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा- अंकिता आप मराठी मुलगी हैं, आपके ऊपर हिजाब अच्छा नहीं लग रहा है. वहीं एक ने लिखा- कुछ हिंदू सेकुलर होते हैं लेकिन एक भी मुस्लिम सेकुलर नहीं होगा. ये कड़वी सच्चाई है. हिजाब क्यों पहना अंकिता.

कुछ यूजर्स लिख रहे हैं- अंकिता को अनफॉलो करो. इसी तरह के कई कमेंट अंकिता के पोस्ट पर हैं.

गौशाला गई थीं अंकिता लोखंडे

बता दें कि कुछ दिन पहले अंकिता लोखंडे गौशाला गई थीं. उन्होंने वहां गाय की सेवा की. गोबर उठाया था. पति विक्की जैन भी साथ थे. उनकी गौसेवा की तस्वीरें और वीडियोज काफी वायरल हुए थे.

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वर्क फ्रंट की बात करें तो अंकिता लोखंडे इन दिनों शो लाफ्टर शेफ में नजर आ रही हैं. इस शो में वो पति विक्की जैन के साथ हैं. दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है. शो में अंकिता को खूब मस्ती करते देखा जाता है. बता दें कि अंकित का शो पवित्र रिश्ता से नेम-फेम मिला था. इस शो में वो अर्चना के रोल में थीं.