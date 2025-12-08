'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछले 18 सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता हुआ आ रहा है.इ्स शो के सभी कलाकारों ने भी दर्शकों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है. बीते कुछ सालों से अक्सर ये शो किसी ना किसी विवाद का हिस्सा बनता रहा है.

इतना ही नहीं बल्कि शो के कलाकारों ने ही मेकर्स पर कई तरह के गंभीर आरोप तक लगाए हैं. अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसे सुनकर शो के फैंस को तगड़ा झटका लगने वाला है.कहा जा रहा है कि जल्द ही शो बंद होने वाला है. अब इस मुद्दे पर तारक मेहता के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने खुलकर बात की है.

शो को हो चुके हैं 18 साल

2008 में इस शो की शुरुआत हुई थी. करीब 18 साल हो चुके हैं इस शो को और भारत के सबसे पसंदीदा सिटकॉम में से एक बना हुआ है.ये एक ऐसा शो है जिसके दर्शकों ने इसके चाइल्ड आर्टिस्ट को शो में ही बड़ा होते हुए देखा है. ऐसे में प्रोड्यूसर असित मोदी ने बीते दिनों इंडियन टेलीविजन एकेडमी की 25वीं सालगिरह का जश्न मनाया है.

साथ ही उन्होंने शो के बंद होने की खबरों का भी खंडन किया है.दरअसल, शो की एक्ट्रेस प्राजक्ता शिसोदे, जिन्हें गोकुलधाम सोसाइटी में सब्जी बेचते हुए देखा जाता था, उन्होंने शो को छोड़ दिया है.खुद प्राजक्ता ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है. इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने किरदार की एक तस्वीर को शेयर करते हुए बताया कि अब वो तारक मेहता का हिस्सा नहीं है.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

प्राजक्ता ने लिखा,'आपको उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए, जो आपकी भावनाएं की कद्र नहीं करते और आपके आत्मसम्मान की बलि चढ़ाते हैं.इस सुनीता के किरदार के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा को धन्यवाद.मैं अपनी महिला मंडल टीम को बहुत मिस करूंगी.'प्राजक्ता का शो छोड़ना फैंस के लिए किसी बड़े झटके से बिल्कुल भी कम नहीं है.

ये भी पढ़ें:-'बिग बॉस' के कंटेस्टेंट के लिए अभिशाप बना ये रंग! जीत के करीब आकर भी रह गए हाथ मलते