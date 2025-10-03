तलाक के बाद एक्स-हसबैंड के साथ रह रहीं ये एक्ट्रेस, रोमांटिक तस्वीरें भी आईं सामने, फिर से सुलह की खबरें तेज
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली चारु असोपा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं.इन दिनों एक्ट्रेसस Ex पति संग टाइम स्पेंड कर रही हैं.
चारु असोपा और राजीव सेन अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं. ऑफिशियल तौर पर चारु और राजीव की शादी टूट चुकी है. लेकिन, अपनी बेटी की वजह से दोनों अक्सर साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं.
कुछ दिनों पहले चारु अपनी बेटी और एक्स पति राजीव के संग थाइलैंड गई थीं. उस दौरान चारु ने एक्स पति के संग कई रोमांटिक तस्वीरें और वीडियोज शेयर की थीं.अब फिर से चारु और राजीव को दुर्गा पूजा के दौरान भी एक साथ देखा गया.
चारु नई जगहों को कर रहीं एक्सप्लोर
साथ में दोनों दुर्गा पूजा में शामिल हुए और आखिरी में कन्या पूजन भी की.बता दें दुर्गा पूजा के लिए चारु अपने एक्स ससुराल यानी राजीव सेन के घर पहुंचीं. इस दौरान पूरे परिवार के संग मिलकर उन्होंने दुर्गा पूजा को एंजॉय किया.दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद भी चारु अभी कोलकता में हैं और नई-नई जगह को एक्सप्लोर कर रही हैं.
लेकिन, इस दौरान वो अकेली नहीं हैं, उनके साथ उनके एक्स पति राजीव सेन भी हैं. चारु ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन तस्वीरों में चारु येलो साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. लेटेस्ट तस्वीर में चारु अपनी बेटी जियाना से नवमी के दिन आशीर्वाद लेती दिख रही हैं.
View this post on Instagram
सामने आई चारु-राजीव की रोमांटिक फोटो
मां-बेटी की इन तस्वीरों को खूब पसंद किया जा रहा है. लेकिन, इसी में एक तस्वीर ऐसी है जिस पर सबकी नजरें टिक गई हैं. सोशल मीडिया यूजर्स उसी तस्वीर की बात करते दिख रहे हैं. दरअसल, उस तस्वीर में चारु और राजीव सेन रोमांटिक पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं.
ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के सवाल पूछ रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि इनके बीच फिर से सुलह हो गई है.वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि बेटी के लिए कपल ने अपने ईगो को साइड में रख दिया है.
ये भी पढ़ें:-'टिली नॉरवुड' की 10 खूबसूरत तस्वीरें, दुनिया की पहली AI एक्ट्रेस के सामने 'ऐश्वर्या' से लेकर 'एंजेलिना जोली' तक सब फेल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL