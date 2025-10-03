हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'टिली नॉरवुड' की 10 खूबसूरत तस्वीरें, दुनिया की पहली AI एक्ट्रेस के सामने 'ऐश्वर्या' से लेकर 'एंजेलिना जोली' तक सब फेल

'टिली नॉरवुड' की 10 खूबसूरत तस्वीरें, दुनिया की पहली AI एक्ट्रेस के सामने 'ऐश्वर्या' से लेकर 'एंजेलिना जोली' तक सब फेल

टिली नॉरवुड कोई रियल लड़की नहीं बल्कि एआई अवतार है जिसे जल्द ही हॉलीवुड में लॉन्च किया जाने वाला है.ज्यूरिख फेस्टिवल के दौरान इसे प्रमोट किया गया था, तब खूब सुर्खियों में है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 01:34 PM (IST)
टिली नॉरवुड कोई रियल लड़की नहीं बल्कि एआई अवतार है जिसे जल्द ही हॉलीवुड में लॉन्च किया जाने वाला है.ज्यूरिख फेस्टिवल के दौरान इसे प्रमोट किया गया था, तब खूब सुर्खियों में है.

लाखों लोग ऐसे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते हैं. लेकिन, अगर इस लिस्ट में किसी एआई अवतार का नाम शामिल हो जाए तो ये बात बहुत ही अटपटी लगेगी.

1/10
एआई एक्ट्रेस टिली नॉरवुड इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं.इसके पीछे की वजह ये है कि हॉलीवुड कलाकार उनके खिलाफ प्रदर्शन जो कर रहे हैं.
एआई एक्ट्रेस टिली नॉरवुड इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं.इसके पीछे की वजह ये है कि हॉलीवुड कलाकार उनके खिलाफ प्रदर्शन जो कर रहे हैं.
2/10
एआई अवतार टिली नॉरवुड को लंदन के पार्टिकल-6 स्टूडियो की नई कंपनी जिकोइया (Xicoia) ने बनाया है.
एआई अवतार टिली नॉरवुड को लंदन के पार्टिकल-6 स्टूडियो की नई कंपनी जिकोइया (Xicoia) ने बनाया है.
3/10
बता दें एआई टिली नॉरवुड को बनाने वाला पार्टिकल-6 खुद को दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट स्टूडियो बताता है.
बता दें एआई टिली नॉरवुड को बनाने वाला पार्टिकल-6 खुद को दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट स्टूडियो बताता है.
4/10
कंपनी का ये कहना है कि टिली को हॉलीवुड की पहली एआई एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च किया जाएगा.
कंपनी का ये कहना है कि टिली को हॉलीवुड की पहली एआई एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च किया जाएगा.
5/10
डच प्रोड्यूसर, कॉमेडियन और पार्टिकल-6 स्टूडियो की फाउंडर, एलीन वान डेर वेल्डेन ने ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल के दौरान आयोजित समिट में इसे प्रमोट किया.
डच प्रोड्यूसर, कॉमेडियन और पार्टिकल-6 स्टूडियो की फाउंडर, एलीन वान डेर वेल्डेन ने ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल के दौरान आयोजित समिट में इसे प्रमोट किया.
6/10
उन्होंने ऐलान किया कि एक टैलेंट एजेंसी ने टिली को अपना क्लाइंट भी बना लिया है और जल्द ही वो एक फिल्म साइन भी करने वाली हैं.
उन्होंने ऐलान किया कि एक टैलेंट एजेंसी ने टिली को अपना क्लाइंट भी बना लिया है और जल्द ही वो एक फिल्म साइन भी करने वाली हैं.
7/10
टिली का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिस पर उसने शॉपिंग करते हुए, कॉफी पीते हुए और प्रोजेक्ट की तैयारी करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं.
टिली का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिस पर उसने शॉपिंग करते हुए, कॉफी पीते हुए और प्रोजेक्ट की तैयारी करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं.
8/10
टीली के इंस्टाग्राम पर अभी 50.8K फॉलोवर्स हैं. एक पोस्ट में उन्होंने कुछ स्क्रीन टेस्ट शूट करने की भी बात लिखी है.
टीली के इंस्टाग्राम पर अभी 50.8K फॉलोवर्स हैं. एक पोस्ट में उन्होंने कुछ स्क्रीन टेस्ट शूट करने की भी बात लिखी है.
9/10
हॉलीवुड टीली को लेकर लगातार विरोध करने में लगा हुआ है. सेलेब्स का कहना है कि ये गुमराह और परेशान करने वाला कदम है.
हॉलीवुड टीली को लेकर लगातार विरोध करने में लगा हुआ है. सेलेब्स का कहना है कि ये गुमराह और परेशान करने वाला कदम है.
10/10
ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टीली बेहद ही खूबसूरत हैं. उनकी खूबसूरती के आगे तो ऐश्वर्या राय से लेकर एंजेलिना जोली तक सब फेल हैं.
ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टीली बेहद ही खूबसूरत हैं. उनकी खूबसूरती के आगे तो ऐश्वर्या राय से लेकर एंजेलिना जोली तक सब फेल हैं.
Published at : 03 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Aishwarya Rai Angelina Jolie Tilly Norwood AI Actress

