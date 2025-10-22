हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनस्मृति ईरानी के शो में बिल गेट्स की एंट्री? 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' पर आया बड़ा अपडेट

स्मृति ईरानी के शो में बिल गेट्स की एंट्री? 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' पर आया बड़ा अपडेट

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है. खबरों के मुताबिक स्मृति ईरानी के शो में जल्द ही दो हॉलीवुड सुपरस्टार नजर आ सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Oct 2025 06:37 PM (IST)
Preferred Sources

एकता कपूर का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. अब शो में एक बेहद चौंकाने वाला कैमियो होने की संभावना है. खबरें हैं कि दिग्गज टेक कारोबारी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को-फाउंडर बिल गेट्स शो में दिखाई दे सकते हैं. वो स्मृति ईरानी के निभाए हुए तुलसी वीरानी के किरदार से एक अनोखी कहानी के जरिए कई एपिसोड तक जुड़े रहेंगे.

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक- 'इस कहानी की खास घड़ी में बिल गेट्स और स्मृति ईरानी (जो तुलसी वीरानी का किरदार निभा रही हैं) के बीच वीडियो कॉल दिखाई जाएगी, जो लगभग तीन एपिसोड तक चलने वाली है.'

स्मृति ईरानी के शो में बिल गेट्स की एंट्री? 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' पर आया बड़ा अपडेट

वीडियो कॉल के जरिए शो में होगा कैमियो
सूत्र ने आगे बताया- 'कहानी का मुख्य फोकस प्रेग्नेंट महिलाओं और नवजात बच्चों के हेल्थ के लिए जागरूकता बढ़ाने पर है. क्योंकि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करता है, इसलिए ये सहयोग स्वाभाविक रूप से हुआ. स्मृति ने शो को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला लिया ताकि स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता को कहानी के जरिए से बढ़ावा दिया जा सके.'

सोशल मैसेज को शामिल कर रहीं स्मृति ईरानी
स्मृति ईरानी अपने सेट पर वापसी के बाद से ही कहानी में सामाजिक संदेशों को शामिल कर रही हैं. उम्र बढ़ने और बॉडी शेमिंग जैसे मुद्दों से लेकर झूठे घरेलू हिंसा के आरोप जैसी समस्याओं तक, वह अपने ऑन-स्क्रीन किरदार के जरिए असली दुनिया की समस्याओं को उजागर करती रही हैं. शो में सामाजिक मुद्दों को शामिल करने के बारे में स्मृति ईरानी ने मुंबई मिरर से कहा- 'हमने उम्र बढ़ने और बॉडी शेमिंग के मुद्दों को उठाया क्योंकि ये वो बुनियादी चुनौतियां हैं जिनसे महिलाएं रोज़ाना जूझती हैं. मेरे लिए, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो क्रिएटिव इंडस्ट्री का हिस्सा रहा है, इसे उजागर करना जरूरी था. जब हमने क्योंकि किया था, तब हमने केवल बॉडी शेमिंग और उम्र बढ़ने के मुद्दे ही नहीं उठाए थे, बल्कि पुरुषों को भी जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी दिखाया था.'

विल स्मिथ करेंगें क्योंकि सास... में एंट्री?
हाल ही खबरें ये भी हैं कि जल्द ही एक और इंटरनेशनल सुपरस्टार इस शो में ग्रैंड एंट्री कर सकते हैं. ऑस्कर विनिंग एक्टर विल स्मिथ जल्द ही 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में दिखाई दे सकते हैं.

स्मृति ईरानी के शो में बिल गेट्स की एंट्री? 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' पर आया बड़ा अपडेट

अटकलों के मुताबिक, विल स्मिथ मिहिर विरानी की भावनात्मक गहराई और उनकी सच्ची वफादारी में मदद कर सकते हैं. हालांकि इसपर अभी कोई ऑफिशियली जानकारी सामने नहीं आई. अगर ऐसा होता है तो उनकी एंट्री इस शो की कहानी को और भी दिलचस्प बना देगी. 

Published at : 22 Oct 2025 06:27 PM (IST)
Bill Gates Will Smith SMRITI IRANI Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2
