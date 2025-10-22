हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अफ्रीकन मार्बल और मिनी बार से सजा है नील नितिन मुकेश का आलीशान घर, देखें इनसाइड फोटोज

अफ्रीकन मार्बल और मिनी बार से सजा है नील नितिन मुकेश का आलीशान घर, देखें इनसाइड फोटोज

Neil Nitin Mukesh Inside House Pictures: नील नितिन मुकेश का मुंबई वाला 2BHK ‘वर्क होम’ किसी फाइव-स्टार होटल से कम नहीं लगता. खुद एक्टर ने इस घर का इंटीरियर डिज़ाइन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 03:46 PM (IST)
Neil Nitin Mukesh Inside House Pictures: नील नितिन मुकेश का मुंबई वाला 2BHK ‘वर्क होम’ किसी फाइव-स्टार होटल से कम नहीं लगता. खुद एक्टर ने इस घर का इंटीरियर डिज़ाइन किया है.

एक्टर नील नितिन मुकेश अपने शानदार 2BHK अपार्टमेंट से प्रोफेशनल कामकाज संभालते हैं, जबकि उनका परिवार मुंबई के एक दूसरे घर में रहता है. हाल ही में नील ने अपने इस लक्ज़री ‘वर्क होम’ की झलक फैंस को दिखाई. इस अपार्टमेंट का इंटीरियर उन्होंने खुद डिज़ाइन किया है. बेडरूम में मौजूद मिनी बार से लेकर अफ्रीकी मार्बल की दीवार तक, हर कोना उनकी पर्सनैलिटी और परफेक्शन का अहसास कराता है.

पिंकविला से बातचीत के दौरान नील नितिन मुकेश ने बताया कि उन्होंने अपने घर का इंटीरियर खुद डिज़ाइन किया है. घर का टूर लिविंग रूम से शुरू होता है, जहां एक्सपोज़्ड ब्रिक वॉल्स और सीमेंट फिनिश का खूबसूरत कॉम्बिनेशन नजर आता है. लकड़ी की सीलिंग को हल्के मैट फिनिश में पॉलिश किया गया है. नील ने बताया, “दीवारों पर कोई पेंट नहीं है, क्योंकि हम समुद्र के पास रहते हैं और मैं नमी से बचना चाहता था.”
पिंकविला से बातचीत के दौरान नील नितिन मुकेश ने बताया कि उन्होंने अपने घर का इंटीरियर खुद डिज़ाइन किया है. घर का टूर लिविंग रूम से शुरू होता है, जहां एक्सपोज़्ड ब्रिक वॉल्स और सीमेंट फिनिश का खूबसूरत कॉम्बिनेशन नजर आता है. लकड़ी की सीलिंग को हल्के मैट फिनिश में पॉलिश किया गया है. नील ने बताया, “दीवारों पर कोई पेंट नहीं है, क्योंकि हम समुद्र के पास रहते हैं और मैं नमी से बचना चाहता था.”
एक्टर के घर के एंट्रेंस में गणेश जी और भी भगवान की मूर्तियां रखी गई हैं. इस बारे में नील ने बताया, “मेरा मानना है कि घर की एनर्जी दरवाज़े से ही शुरू होती है. घर में पानी का तत्व बहुत शुभ माना जाता है.” शिव भक्त नील ने अपने इस घर में पॉज़िटिव वाइब्स बनाए रखने पर खास ध्यान दिया है.
एक्टर के घर के एंट्रेंस में गणेश जी और भी भगवान की मूर्तियां रखी गई हैं. इस बारे में नील ने बताया, “मेरा मानना है कि घर की एनर्जी दरवाज़े से ही शुरू होती है. घर में पानी का तत्व बहुत शुभ माना जाता है.” शिव भक्त नील ने अपने इस घर में पॉज़िटिव वाइब्स बनाए रखने पर खास ध्यान दिया है.
एक्टर ने लिविंग एरिया को दो हिस्सों में बांटा है और वहां एक क्रीम कलर का डाइनिंग टेबल लगाया है.
एक्टर ने लिविंग एरिया को दो हिस्सों में बांटा है और वहां एक क्रीम कलर का डाइनिंग टेबल लगाया है.
उनके हॉल में सात स्पीकर लगे हैं ताकि म्यूज़िक लवर नील को बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस मिल सके.
उनके हॉल में सात स्पीकर लगे हैं ताकि म्यूज़िक लवर नील को बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस मिल सके.
डाइनिंग एरिया की बात करें तो ये काफी आलीशान दिख रहा है.
डाइनिंग एरिया की बात करें तो ये काफी आलीशान दिख रहा है.
नील नितिन मुकेश का मास्टर बेडरूम किसी लक्ज़री होटल से कम नहीं लगता. ग्रे टोन वाली दीवारें और बड़ी खिड़कियां कमरे को एलीगेंट लुक देती हैं. यही नहीं, बेडरूम में एक मिनी बार भी मौजूद है.
नील नितिन मुकेश का मास्टर बेडरूम किसी लक्ज़री होटल से कम नहीं लगता. ग्रे टोन वाली दीवारें और बड़ी खिड़कियां कमरे को एलीगेंट लुक देती हैं. यही नहीं, बेडरूम में एक मिनी बार भी मौजूद है.
एक्टर के पूरे घर में ग्रे और ब्राउन के सटल शेड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह जगह बेहद क्लासी दिख सके.
एक्टर के पूरे घर में ग्रे और ब्राउन के सटल शेड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह जगह बेहद क्लासी दिख सके.
Published at : 22 Oct 2025 03:46 PM (IST)
Neil Nitin Mukesh

Photo Gallery

