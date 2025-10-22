एक्सप्लोरर
अफ्रीकन मार्बल और मिनी बार से सजा है नील नितिन मुकेश का आलीशान घर, देखें इनसाइड फोटोज
Neil Nitin Mukesh Inside House Pictures: नील नितिन मुकेश का मुंबई वाला 2BHK ‘वर्क होम’ किसी फाइव-स्टार होटल से कम नहीं लगता. खुद एक्टर ने इस घर का इंटीरियर डिज़ाइन किया है.
एक्टर नील नितिन मुकेश अपने शानदार 2BHK अपार्टमेंट से प्रोफेशनल कामकाज संभालते हैं, जबकि उनका परिवार मुंबई के एक दूसरे घर में रहता है. हाल ही में नील ने अपने इस लक्ज़री ‘वर्क होम’ की झलक फैंस को दिखाई. इस अपार्टमेंट का इंटीरियर उन्होंने खुद डिज़ाइन किया है. बेडरूम में मौजूद मिनी बार से लेकर अफ्रीकी मार्बल की दीवार तक, हर कोना उनकी पर्सनैलिटी और परफेक्शन का अहसास कराता है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 22 Oct 2025 03:46 PM (IST)
