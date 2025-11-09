हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर

BB 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' में 'वीकेंड का वार' में डबल एविक्शन हुआ. सलमान खान ने आज अभिषेक बजाज को उनके ईगो के लिए फटकार लगाई. वहीं शो में 'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट ने खूब मस्ती की.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 09 Nov 2025 11:05 PM (IST)
'बिग बॉस 19' में आज 'वीकेंड का वार' एपिसोड की शुरुआत क्रिकेटर्स झूलन गोस्वामी और अंजुम चोपड़ा की एंट्री से हुई. सलमान खान ने दोनों दिग्गजों को वर्ल्ड कप लिए बधाई दी. इसके बाद सलमान खान ने तान्या मित्तल पर फ्लर्ट करने का आरोप लगाने के लिए अभिषेक बजाज को जमकर फटकार लगाई. 'वीकेंड का वार' में इस बार घर से एक साथ दो कंटेस्टेंट्स एविक्ट हो गए.

इस बार 'बिग बॉस 19' के घर में डबल एविक्शन हुआ है. इस हफ्ते गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी नॉमिनेटेड थे. सलमान ने पहले ही बता दिया कि गौरव और फरहाना सेफ है. इसके बाद प्रणित मोरे ने बतौर कैप्टन अपना विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया और अशनूर को सेव किया. ऐसे में अभिषेक और नीलम घर से बेघर हो गए.

अभिषेक के जाने पर फूट-फूटकर रोईं अशनूर
एविक्ट होने पर नीलम गिरी रोने लगीं जिसके बाद सलमान ने उन्हें कहा- 'रोइए नहीं, आप बहुत अच्छा खेली हैं.' जाते-जाते नीलम ने अरमान को आई लव यू कहा और बिग बॉस से कहा कि वो घर से नहीं जाना चाहतीं. अभिषेक के जाने से अशनूर का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. उन्होंने अभिषेक को तसल्ली देते हुए कहा- 'तुम वापस आओगे, सीक्रेट रूम वगैरह जैसा कुछ होगा.' वहीं अभिषेक ने अशनूर से कहा- 'मैं ट्रॉफी नहीं जीता तो क्या, दिल तो जीतकर जा रहा हूं.' अभिषेक ने अशनूर को घर से जीतकर आने के लिए भी कहा.

सलमान खान ने अशनूर को किया अलर्ट
सलमान खान ने अभिषेक बजाज को शनिवार को गार्डन का गेट खुला रखने पर बहस करने के लिए खरी-खोटी सुनाई. सलमान ने गौरव खन्ना को सलाह दी कि अगर अभिषेक उनकी बातों को ईगो पर ले लेते हैं तो वो उनसे कुछ कहा ही ना करें. इसके बाद सलमान ने अशनूर को अलर्ट करते हुए कहा- 'अभिषेक अपनी हंसी की आड़ में आपका पूरा गेम खा गए हैं.'  

तान्या पर आरोप लगाने के लिए अभिषेक पर बरसे सलमान
तान्या पर फ्लर्ट करने का आरोप लगाने के लिए भी सलमान अभिषेक पर भड़कते नजर आए. उन्होंने कहा- 'अगर बॉडी शेमिंग गलत है तो किसी पर इस तरह के आरोप लगाना उससे भी ज्यादा गलत है.'

'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट के साथ झूमे सलमान
'वीकेंड का वार' में 'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट ने शिरकत की. अजय देवगन, आर माधवन, रकुल प्रीत सिंह और मीजान जाफरी ने शो के मंच पर जमकर धमाल मचाया. इस दौरान रकुलप्रीत, मीजान और सलमान ने अजय देवगन के साथ उनके आइकॉनिक डांस स्टेप्स फॉलो किए. इसके बाद 'दे दे प्यार दे 2' के गाने पर स्टार कास्ट के साथ खूब डांस भी किया.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 09 Nov 2025 10:08 PM (IST)
Weekend Ka Vaar Neelam Giri Abhishek Bajaj Bigg Boss 19
Embed widget