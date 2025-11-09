खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं ऋतिक रोशन की एक्स साली, देखें फोटोज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडखूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं फराह खान अली, देखें ऋतिक रोशन की एक्स साली की तस्वीरें

खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं फराह खान अली, देखें ऋतिक रोशन की एक्स साली की तस्वीरें

Farah Khan Ali Photos: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स साली फराह खान भले एक्ट्रेस ना हो, लेकिन खूबसूरती में वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. सोशल मीडिया पर उनकी ग्लैमरस तस्वीरें इस बात की गवाह हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 09 Nov 2025 09:16 PM (IST)
Farah Khan Ali Photos: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स साली फराह खान भले एक्ट्रेस ना हो, लेकिन खूबसूरती में वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. सोशल मीडिया पर उनकी ग्लैमरस तस्वीरें इस बात की गवाह हैं.

ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान की बहन फराह खान अली खूबसूरती और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं. खूबसूरती के मामले में वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.

1/10
सुजैन खान की दो बड़ी बहने हैं. इनमें से एक सिमोन अरोड़ा जो कि एक बिजनेसवुमन हैं और दूसरी बहन का नाम फराह खान अली है.
सुजैन खान की दो बड़ी बहने हैं. इनमें से एक सिमोन अरोड़ा जो कि एक बिजनेसवुमन हैं और दूसरी बहन का नाम फराह खान अली है.
2/10
फराह खान अली चारों भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं. पेशे से वो एक जूलरी डिजाइनर हैं.
फराह खान अली चारों भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं. पेशे से वो एक जूलरी डिजाइनर हैं.
3/10
फराह खान अली शोबिज से भले ही दूर रहती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 414K फॉलोवर्स हैं.
फराह खान अली शोबिज से भले ही दूर रहती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 414K फॉलोवर्स हैं.
4/10
फराह अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती नजर आती हैं. फोटोज में कई बार उनके बेहद ग्लैमरस अवतार देखने को मिलता है.
फराह अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती नजर आती हैं. फोटोज में कई बार उनके बेहद ग्लैमरस अवतार देखने को मिलता है.
5/10
इंस्टाग्राम पर उनके देसी लुक्स से लेकर बिकिनी लुक्स तक की फोटोज मौजूद हैं. इन फोटोज में फराह का शानदार फैशन सेंस भी देखने को मिलता है.
इंस्टाग्राम पर उनके देसी लुक्स से लेकर बिकिनी लुक्स तक की फोटोज मौजूद हैं. इन फोटोज में फराह का शानदार फैशन सेंस भी देखने को मिलता है.
6/10
इस तस्वीर में फराह ब्राउन कलर की बिकिनी पहने दिखाई दे रही हैं. आंखों पर चश्मा लगाए वो समुंदर में लेटकर पोज देती नजर आ रही हैं.
इस तस्वीर में फराह ब्राउन कलर की बिकिनी पहने दिखाई दे रही हैं. आंखों पर चश्मा लगाए वो समुंदर में लेटकर पोज देती नजर आ रही हैं.
7/10
ब्लू कलर की प्रिंटेड बिकिनी में फराह का ग्लैमरस अवतार देखाई दे रहा है. फोटो में वो अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं.
ब्लू कलर की प्रिंटेड बिकिनी में फराह का ग्लैमरस अवतार देखाई दे रहा है. फोटो में वो अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं.
8/10
इस फोटो में फराह का बॉसी लुक देखने को मिल रहा है. ब्लैक आउटफिट के साथ व्हाइट ब्लेजर कैरी किए वो काफी स्टनिंग लग रही हैं.
इस फोटो में फराह का बॉसी लुक देखने को मिल रहा है. ब्लैक आउटफिट के साथ व्हाइट ब्लेजर कैरी किए वो काफी स्टनिंग लग रही हैं.
9/10
इस बैकलेस ड्रेस में तो फराह कहर ढा रहा है. अपने लुक को उन्होंने डायमंड एक्सेसरीज के साथ पूरा किया है जिसमें वो काफी गॉर्जियस भी दिख रही हैं.
इस बैकलेस ड्रेस में तो फराह कहर ढा रहा है. अपने लुक को उन्होंने डायमंड एक्सेसरीज के साथ पूरा किया है जिसमें वो काफी गॉर्जियस भी दिख रही हैं.
10/10
देसी लुक भी फराह पर खूब सजता है. पिंक कलर की साड़ी के साथ मैचिंग जूलरी पहने वो काफी हसीन लग रही हैं.
देसी लुक भी फराह पर खूब सजता है. पिंक कलर की साड़ी के साथ मैचिंग जूलरी पहने वो काफी हसीन लग रही हैं.
Published at : 09 Nov 2025 08:53 PM (IST)
Tags :
Farah Khan Ali Sussane Khan Zayed Khan HRITHIK ROSHAN

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
बॉलीवुड
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं फराह खान अली, देखें ऋतिक रोशन की एक्स साली की तस्वीरें
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं ऋतिक रोशन की एक्स साली, देखें फोटोज
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: Tejashwi को बर्थडे गिफ्ट में बिहार की जनता देगी सीएम की कुर्सी? NDA | RJD
Bihar Election: पूर्वी Champaran का रण... किसके पक्ष में जनता का 'प्रण'? | Motihari | NDA | RJD
Sandeep Chaudhary: Bihar में सीएम योगी यूपी की कर रहे हैं तैयारी? Bihar Election 2025 | CM Yogi
Tej Pratap ने 'गेम' बदल दिया! | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | CM Yogi
Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-NCR की हवा फिर से ज़हरीली हो गई... AQI का स्तर 400 के पार |

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
बॉलीवुड
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं फराह खान अली, देखें ऋतिक रोशन की एक्स साली की तस्वीरें
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं ऋतिक रोशन की एक्स साली, देखें फोटोज
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
शिक्षा
Rajasthan Board Exams: अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
बारिश में फंसी थी लकवाग्रस्त विदेशी महिला! भारतीय शख्स ने ऐसे की मदद- वीडियो वायरल
बारिश में फंसी थी लकवाग्रस्त विदेशी महिला! भारतीय शख्स ने ऐसे की मदद- वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget