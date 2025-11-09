खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं ऋतिक रोशन की एक्स साली, देखें फोटोज

एक्सप्लोरर
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं फराह खान अली, देखें ऋतिक रोशन की एक्स साली की तस्वीरें
Farah Khan Ali Photos: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स साली फराह खान भले एक्ट्रेस ना हो, लेकिन खूबसूरती में वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. सोशल मीडिया पर उनकी ग्लैमरस तस्वीरें इस बात की गवाह हैं.
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान की बहन फराह खान अली खूबसूरती और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं. खूबसूरती के मामले में वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 09 Nov 2025 08:53 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
बॉलीवुड
9 Photos
सिर पर दुपट्टा, गले में रुद्राक्ष... त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचीं अवनीत कौर
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion