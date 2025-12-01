'बिग बॉस 19' से निकलने के बाद क्या कर रहे हैं अशनूर कौर और शहबाज गिल
'बिग बॉस 19' के फिनाले से कुछ दिनों पहले अवनीत कौर और शहबाज बदेशा एलिमिनेट हो चुके हैं. ऐसे में अवनीत और शहबाज के फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर घर से बाहर आने के बाद दोनों क्या कर रहे हैं.
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में महज कुछ दिन ही बचे हैं. फिनाले से पहले वीकेंड का वार में सलमान खान ने एविक्शन की घोषणा की. अशनूर कौर के बाद शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा को घर से बाहर निकाला गया. अशनूर और शहबाज के फैंस उनके घर से बेघर होने की वजह से काफी निराश हैं.
ऐसे में फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि दोनों 'बिग बॉस' के घर से बेघर होने के बाद क्या कर रहे हैं.बता दें हाल ही में शहनाज गिल ने अपने भाई शहबाज बदेशा और जॉर्जिया एंड्रियानी के संग कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा-बढ़िया खेला शहबाज. मेरे लिए तुम ही विनर हो. वेलकम बैक.'इसके साथ ही उन्होंने दिल और प्यार वाले इमोजी भी बनाए.
सेलेब्स ने दिया रिएक्शन
शहनाज के इस पोस्ट पर बिग बॉस के अलग-अलग सीजन के कंटेस्टेंट्स ने खूब कॉमेंट्स किए हैं. किश्वर मर्चेंट ने लिखा,'बहुत सारे दिल जीते हैं.'.एजाज खान लिखते हैं-एक नंबर.शहनाज गिल के पोस्ट पर नीलम गिरी और शिल्पा शिरोडकर ने भी अपना रिएक्शन दिया है.
View this post on Instagram
अभिषेक बजाज ने शेयर किया पोस्ट
आपको बता दें अशूनर कौर को तान्या मित्तल के साथ वॉयलेंस करने पर सलमान खान ने नियमों के आधार पर शो से बाहर निकाल दिया.अब अभिषेक बजाज उनसे मिलने पहुंचे हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए प्यारा सा नोट भी लिखा है.
View this post on Instagram
अभिषेक ने पोस्ट में लिखा,'अफरा-तफरी से भरे घर में, तुम मेरे लिए शांति बन गईं. वैम्पायर की एनर्जी से भरे कमरे में तुम मेरे लिए एनर्जी चार्जर बन गई.तुम मेरी सुकून थी. तुम हिम्मत के साथ आए, इज्जत से खेले और प्यार के साथ निकल आए.हर इस पल के लिए शुक्रगुजार हूं, जब हम साथ खड़े थे अशनूर..और आज तुम्हार एग्जिट होना पर्सनल लगा.Ps-जब जब चांद तारों का जिक्र होगा हमारा भी जिक्र होगा.'उन्होंने हैशटैग में लिखा-#RabbaRakha #PiddiandGoku #Abhinoor.अशूनर ने भी अभिषेक के पोस्ट पर रिएक्शन या है. उन्होंने कॉमेंट सेक्शन में लिखा,'गोकू, मैं इस खूबसूरत जर्नी के लिए हमेशा आभारी रहूंगी, जिसने हमें रास्ते पार कराए..आप जैसे हैं उसके लिए धन्यवाद.'
ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: रजनी देगी अनुपमा को अब तक का सबसे बड़ा धोखा, बर्बादी के कागार पर पहुंचेगा अंश
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL