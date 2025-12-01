हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 19' से निकलने के बाद क्या कर रहे हैं अशनूर कौर और शहबाज गिल

'बिग बॉस 19' से निकलने के बाद क्या कर रहे हैं अशनूर कौर और शहबाज गिल

'बिग बॉस 19' के फिनाले से कुछ दिनों पहले अवनीत कौर और शहबाज बदेशा एलिमिनेट हो चुके हैं. ऐसे में अवनीत और शहबाज के फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर घर से बाहर आने के बाद दोनों क्या कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Dec 2025 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में महज कुछ दिन ही बचे हैं. फिनाले से पहले वीकेंड का वार में सलमान खान ने एविक्शन की घोषणा की. अशनूर कौर के बाद शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा को घर से बाहर निकाला गया. अशनूर और शहबाज के फैंस उनके घर से बेघर होने की वजह से काफी निराश हैं.

ऐसे में फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि दोनों 'बिग बॉस' के घर से बेघर होने के बाद क्या कर रहे हैं.बता दें हाल ही में शहनाज गिल ने अपने भाई शहबाज बदेशा और जॉर्जिया एंड्रियानी के संग कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा-बढ़िया खेला शहबाज. मेरे लिए तुम ही विनर हो. वेलकम बैक.'इसके साथ ही उन्होंने दिल और प्यार वाले इमोजी भी बनाए.

सेलेब्स ने दिया रिएक्शन

शहनाज के इस पोस्ट पर बिग बॉस के अलग-अलग सीजन के कंटेस्टेंट्स ने खूब कॉमेंट्स किए हैं. किश्वर मर्चेंट ने लिखा,'बहुत सारे दिल जीते हैं.'.एजाज खान लिखते हैं-एक नंबर.शहनाज गिल के पोस्ट पर नीलम गिरी और शिल्पा शिरोडकर ने भी अपना रिएक्शन दिया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

अभिषेक बजाज ने शेयर किया पोस्ट

आपको बता दें अशूनर कौर को तान्या मित्तल के साथ वॉयलेंस करने पर सलमान खान ने नियमों के आधार पर शो से बाहर निकाल दिया.अब अभिषेक बजाज उनसे मिलने पहुंचे हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए प्यारा सा नोट भी लिखा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhishek Bajaj (@humarabajaj24)

अभिषेक ने पोस्ट में लिखा,'अफरा-तफरी से भरे घर में, तुम मेरे लिए शांति बन गईं. वैम्पायर की एनर्जी से भरे कमरे में तुम मेरे लिए एनर्जी चार्जर बन गई.तुम मेरी सुकून थी. तुम हिम्मत के साथ आए, इज्जत से खेले और प्यार के साथ निकल आए.हर इस पल के लिए शुक्रगुजार हूं, जब हम साथ खड़े थे अशनूर..और आज तुम्हार एग्जिट होना पर्सनल लगा.Ps-जब जब चांद तारों का जिक्र होगा हमारा भी जिक्र होगा.'उन्होंने हैशटैग में लिखा-#RabbaRakha #PiddiandGoku #Abhinoor.अशूनर ने भी अभिषेक के पोस्ट पर रिएक्शन या है. उन्होंने कॉमेंट सेक्शन में लिखा,'गोकू, मैं इस खूबसूरत जर्नी के लिए हमेशा आभारी रहूंगी, जिसने हमें रास्ते पार कराए..आप जैसे हैं उसके लिए धन्यवाद.'

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: रजनी देगी अनुपमा को अब तक का सबसे बड़ा धोखा, बर्बादी के कागार पर पहुंचेगा अंश

Published at : 01 Dec 2025 12:07 PM (IST)
Tags :
Abhishek Bajaj Bigg Boss 19 Shehbaz Badsesha Asnoor Kaur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Pakistani Currency Value in Muslim Countries: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
Pakistani Currency Value: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं...', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
इंडिया
PM Modi To Opposition: ‘मैं टिप्स देने को तैयार हूं’, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले PM मोदी ने विपक्ष से क्या कहा?
‘मैं टिप्स देने को तैयार हूं’, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले PM मोदी ने विपक्ष से क्या कहा?
स्पोर्ट्स
IND vs SA: ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच हुई तीखी बहस? तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, जानिए सच
ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच हुई तीखी बहस? तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, जानिए सच
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: SIR वोटर्स को काटने की साज़िश है | West Bengal | SIR | Abp #shorts
Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र से पहले PM Modi का विपक्ष पर प्रहार | Winter Session
Punjab News: पंजाब के गुरदासपुर में बदमाशों का बड़ा एनकाउंटर, 2 घायल | Police Encounter
Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन में SIR के मुद्दे पर होगा हंगामा, Rahul का नया एजेंडा!
Bihar Half Encounter: बिहार में सुबह हाफ एनकाउंटर, कल हुई हत्या के बाद बड़ी कार्रवाई | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Pakistani Currency Value in Muslim Countries: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
Pakistani Currency Value: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं...', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
इंडिया
PM Modi To Opposition: ‘मैं टिप्स देने को तैयार हूं’, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले PM मोदी ने विपक्ष से क्या कहा?
‘मैं टिप्स देने को तैयार हूं’, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले PM मोदी ने विपक्ष से क्या कहा?
स्पोर्ट्स
IND vs SA: ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच हुई तीखी बहस? तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, जानिए सच
ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच हुई तीखी बहस? तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, जानिए सच
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने निरहुआ को लगाया गले, मनोज तिवारी के छुए पैर, कपिल के शो में धमाल मचाने आ रहे भोजपुरी के 3 सुपरस्टार
पवन सिंह ने निरहुआ को लगाया गले, मनोज तिवारी के छुए पैर, कपिल के शो में धमाल मचाने आ रहे भोजपुरी के 3 सुपरस्टार
न्यूज़
Explained: ब्रीफकेस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारत दौरा खास है?
Explained: ब्रीफकेस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारतीय दौरा खास है?
जनरल नॉलेज
Indian Word Ban: डोनाल्ड ट्रंप ने बैन किया Indian शब्द, जानें अमेरिका से क्या है इसका कनेक्शन?
डोनाल्ड ट्रंप ने बैन किया Indian शब्द, जानें अमेरिका से क्या है इसका कनेक्शन?
शिक्षा
NDA में गूंजी बेटी की सफलता की गूंज, यूपी की सिद्धि बनी पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता
NDA में गूंजी बेटी की सफलता की गूंज, यूपी की सिद्धि बनी पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget