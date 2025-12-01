स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. अनुपमा में दिखाया जाने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा फैंस को खूब पसंद आ रहा है. शो में अब तक आपने देखा कि अनुपमा को एक एड में काम करने का मौका मिल जाता है. ऐसे में वो बिना देर किए साबित कर देती है कि एक्टिंग कर सकती है.

डायरेक्टर अनुपमा की एक्टिंग देख काफी खुश हो जाता है. इसी बीच शो की कहानी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि सफलता मिलने के बाद अनुपमा घर वापस आती है. जल्द ही अनुपमा अपनी सहेली के घर जाएगी.

अनुपमा से शेयर करेगी रजनी अपना दर्द

वहां जकर रजनी को अनुपमा अमरुद की बरफी खिलाती है. इतना ही नहीं रजनी भी अनुपमा की खूब खातिरदारी करती है.दोनों मिलकर साथ में डिनर करेंगी. इस दौरान दोनों बचपन की यादों को ताजा करने वाली हैं. अनुपमा से रजनी कहती है कि आज उसके पास पावर है लेकिन परिवार के नाम पर कोई नहीं.

अनुपमा को रजनी अपने अकेलेपन के बारे में बताती है. इतना ही नहीं अनुपमा को रजनी बताती है कि उसकी बेटी उससे नफरत करती है. अनुपमा के सामने रजनी खूब रोती है. रजनी का मूड ठीक करने के लिए अनुपमा उसके साथ डांस करने वाली है.रजनी की मुलाकात जल्द ही एक बार फिर से गौतम से होगी.

वो गौतम की हेल्प करने के लिए राजी हो जाएगी. गौतम से रजनी 50 प्रतिशत मुनाफा मांगने वाली है. अनुपमा को बर्बाद करने के चक्कर में गौतम भी रजनी की बातें मान लेता है. जल्द ही रजनी चॉल तुड़वाने का आदेश देगी. रजनी के इस फैसले से अनुपमा की जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला है. वहीं,अंश बार बार मिलने वाले हार से परेशान हो जाती है. राही भी गौतम के नाम को सुन भड़क जाएगी.

