बिग बॉस 19 लोगों को काफी एंटरटेन कर रहा है. शो में कंटेस्टेंट रोजाना लड़ते झगड़ते नजर आते हैं जो देखना लोगों को काफी पसंद आ रहा है. बिग बॉस के घर में हर छोटी बात पर लड़ाई देखने को मिल जाती है. हर साल बिग बॉस को एक्सटेंड किया जाता है मगर रिपोर्ट्स की माने तो ये सीजन एक्सटेंड नहीं होने वाला है. जिसकी वजह से कुछ लोग खुश हैं तो खुश नाराज हो रहे हैं. इस वजह से शो का फिनाले टाइम से होने वाला है. आइए आपको बताते हैं बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले कब होगा.

बिग बॉस 19 का फिनाले जितना नजदीक आ रहा है उतना ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है. लोगों में शो को लेकर काफी एक्साइटमेंट है. जिस तरह से कंटेस्टेंट लड़ते-झगड़ते नजर आ रहे हैं वो अब पसंद आने वाला है. शो को एक्सटेंड नहीं होने वाला है.

बिग बॉस 19 नहीं होगा एक्सटेंड

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस 19 का सीजन एक्सटेंड नहीं होने वाला है. मेकर्स इस बार शो का 15 हफ्तों का पैटर्न ही फॉलो करने वाले हैं. जिसकी वजह से बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले टाइम पर होने वाला है. मेकर्स ने अभी तक ग्रैंड फिनाले की डेट अनाउंस नहीं की है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले होगा.

प्रणित मोरे की हुई वापसी

बिग बॉस 19 में इन दिनों खूब एंटरटेनमेंट हो रहा है. शो में बीते हफ्ते तबीयत खराब होने की वजह से प्रणित मोरे घर से बाहर चले गए थे. मगर अब प्रणित की शो में सरप्राइज एंट्री हो गई है. उनकी तबीयत अब ठीक है. प्रणित को शो में वापस देखकर फैंस बहुत खुश हो रहे हैं. प्रणित की शो में वापसी हो गई है जिसके बाद लग रहा है इस हफ्ते घर से दो लोग बेघर हो सकते हैं. आज का वीकेंड का वार काफी मजेदार होने वाला है.

