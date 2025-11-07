हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: 'महारानी 4' से लेकर 'बारामूला' तक, आज ओटीटी पर ये फिल्में और सीरीज मचाएंगी धमाल

Friday OTT Release: हर शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ढेर सारी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं. शुक्रवार को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का डोज मिलता है. आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 07 Nov 2025 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

हर वीकेंड को शानदार बनाने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पहले ही तैयारी कर लेते हैं. हर हफ्ते शुक्रवार के दिन ढेर सारी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं जो आपके वीकेंड को मजेदार बना देती हैं. आपको घर से बाहर जाने की जरुरत ही नहीं पड़ती है. घर पर आराम करते हुए इन फिल्मों का आनंद ले सकते हैं. 7 नवंबर को भी ओटीटी प्लेटफॉर्म कई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं जो आपका दिन बना देंगी. वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अभी ही ये लिस्ट नोट कर लीजिए.

महारानी 4

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हुमा कुरैशी की वेब सीरीज महारानी 4 का है. ये इस सीरीज का चौथा सीजन है और हर सीजन में हुमा ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस किया है. इस सीरीज को सोनी लिव पर देख सकते हैं.

बारामूला

मानव कौल अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उनकी फिल्म बारामूला नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. बारामूला एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री फिल्म है जो कश्मीर के डरावने नजारों पर बनी है. इसमें थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा और लोकल लोककथाओं का मिक्स है. इसमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी दिखाई गई है जो बच्चों के लापता होने के कई मामलों की जांच करता है.

चिरंजीवा

चिंरजीवा एक तेलुगू फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसमें एक एंबुलेंस ड्राइवर की कहानी दिखाई गई है. जिसे सुपरनेचुरल पावर मिली हैं जिससे वो लोगों की बची हुई जिंदगी के बारे में देख सकता है. इस फिल्म को आप AHA ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

फ्रैंकेंस्टीन

गिलर्मो डेल टोरो की फ्रेंकस्टीन 2025 की नेटफ्लिक्स फिल्म है जो मैरी शेली की क्लासिक कहानी को फिर से दिखाती है, जिसमें ऑस्कर आइजैक ने विक्टर फ्रेंकस्टीन और जैकब एलोर्डी ने क्रिएचर का रोल किया है.

एक चतुर नार

दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश की फिल्म एक चतुर नार सिनेमाघरों पर रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है. इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Published at : 07 Nov 2025 10:01 AM (IST)
Baramulla Friday OTT Release Maharani 4
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने नहीं करने दिया प्रवेश
Delhi IGI Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने नहीं करने दिया प्रवेश
Delhi IGI Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
7 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी हुई तो दुल्हन ने दिखाया गजब का स्वैग, आशिकों की आंखों में आ जाएंगे आंसू
कोई खिलाड़ी कैसे वापस लेता है संन्यास, इसके लिए क्या होता है प्रोसेस?
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
