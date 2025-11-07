हर वीकेंड को शानदार बनाने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पहले ही तैयारी कर लेते हैं. हर हफ्ते शुक्रवार के दिन ढेर सारी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं जो आपके वीकेंड को मजेदार बना देती हैं. आपको घर से बाहर जाने की जरुरत ही नहीं पड़ती है. घर पर आराम करते हुए इन फिल्मों का आनंद ले सकते हैं. 7 नवंबर को भी ओटीटी प्लेटफॉर्म कई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं जो आपका दिन बना देंगी. वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अभी ही ये लिस्ट नोट कर लीजिए.

महारानी 4

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हुमा कुरैशी की वेब सीरीज महारानी 4 का है. ये इस सीरीज का चौथा सीजन है और हर सीजन में हुमा ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस किया है. इस सीरीज को सोनी लिव पर देख सकते हैं.

बारामूला

मानव कौल अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उनकी फिल्म बारामूला नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. बारामूला एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री फिल्म है जो कश्मीर के डरावने नजारों पर बनी है. इसमें थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा और लोकल लोककथाओं का मिक्स है. इसमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी दिखाई गई है जो बच्चों के लापता होने के कई मामलों की जांच करता है.

चिरंजीवा

चिंरजीवा एक तेलुगू फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसमें एक एंबुलेंस ड्राइवर की कहानी दिखाई गई है. जिसे सुपरनेचुरल पावर मिली हैं जिससे वो लोगों की बची हुई जिंदगी के बारे में देख सकता है. इस फिल्म को आप AHA ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

फ्रैंकेंस्टीन

गिलर्मो डेल टोरो की फ्रेंकस्टीन 2025 की नेटफ्लिक्स फिल्म है जो मैरी शेली की क्लासिक कहानी को फिर से दिखाती है, जिसमें ऑस्कर आइजैक ने विक्टर फ्रेंकस्टीन और जैकब एलोर्डी ने क्रिएचर का रोल किया है.

एक चतुर नार

दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश की फिल्म एक चतुर नार सिनेमाघरों पर रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है. इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

