तान्या मित्तल को है शादीशुदा मर्द से प्यार? 'बिग बॉस 19' के घर में नीलम गिरी ने किया बड़ा खुलासा
'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल एक बार फिर से चर्चा में बनी हुई हैं. इस बार तो नीलम गिरी ही उनके बारे में बात करती दिखीं.उन्होंने कुनिका को बताया कि तान्याका बॉयफ्रेंड शादीशुदा है.
सलमान खान के शो बिग 'बॉस 19' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. तान्या मित्तल इस सीजन की चर्चित कंटेस्टेंट में से एक मानी जा रही हैं. तान्या की हर हरकत घर के अंदर भी और घर के बाहर भी चर्चा का विषय बना हुआ है. एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है.
हालांकि, तान्या ने नहीं बल्कि इस बार उनकी दोस्त नीलम गिरी ने ही उनके बारे में बातें की हैं.नीलम ने कुनिका सदानंद के सामने खुलासा किया है कि आखिर तान्या को किससे प्यार है. नीलम ने कुनिका को बताया कि तान्या को किसी शादीशुदा शख्स के प्यार में हैं.
तान्या को है शादीशुदा शख्स से प्यार
सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है.दऱअसल,नीलम और कुनिका को आपस में बात करते हुए देखा गया है. इस दौरान कुनिका ने नीलम से पूछा कि गुंटुआ कौन है. इस पर नीलम उनके कान में कहती हुई नजर आईं कि तान्या को एक शादीशुदा आदमी से प्यार है.
इस खुलासे को सुन कुनिका चौंक जाती हैं. तान्या जब आती हैं तो नीलम करती हैं कि तेरे ही बारे में बकवास कर रही थी. तभी से लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि तान्या ने अपने उसी बॉयफ्रेंड का नाम गुंटुआ रखा है.इससे पहले ये खबरें आई थीं कि बलराज सिंह उनके बॉयफ्रेंड हैं.
बलराज सिंह ने तान्या को कहा था फेक
हालांकि, तान्या मित्तल ने इस बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा. लेकिन, बलराज सिंह ने तान्या को नकली जरूर कहा था साथ ही झूठी छवि दिखाने के आरोप लगाया था. इतना ही नहीं उन्होंने तान्या के कई दावों का मजाक भी बनाया था.
