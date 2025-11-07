माही विज इन दिनों अपने पति जय भानुशाली संग डिवोर्स की खबरों को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया.अब हाल ही में माही ने अस्पताल से एक वीडियो शेयर किया है जिसके जरिए उन्होंने फैंस और फ्रेंड्स को हेल्थ अपडेट दिया है.

वीडियो में माही ने बताया,'मेरे डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के टेस्ट नेगेटिव आए हैं. ये एक सख्त वायरल इन्फेक्शन है. मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मैं अपने नए शो 'सहर होने को है' की शूटिंग नहीं कर पा रही हूं. ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है.मैंने पूरी जान लगाई है उसमें. कृपया मेरे लिए दुआ करें.आज मैंने खूब सारे फ्रूट्स मंगाए हैं घर से, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि कल तक ठीक हो जाऊं और परसों से शूटिंग कर पाऊं.'

फैंस और फ्रेंड को कहा-धन्यवाद

माही ने आगे कहा कि मेरे जो भी दोस्त हैं जिनका मैं फोन नहीं उठा पा रही हूं और वीडियो कॉल पर बात नहीं कर पा रही हूं,मैं रेस्ट कर रही हूं, मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि फोन पर बात कर पाऊं.प्लीज आपलोग समझो.थैंक्यू फॉर एवरीथिंग, थैंक्यू ऑल.

दमदार कैरेक्टर में कर रहीं वापसी

माही विज बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर से 'सहर होने को है' से वापसी करने जा रही हैं. इस शो में उन्हें एक टीनएज बेटी की मां के कैरेक्टर में देखा जाएगा. माही इस शो में मुस्लिम लेडी की भूमिका में नजर आ रही हैं, जो अपनी बेटी को पढ़ना-चाहती है और चाहती है कि उसकी बेटी आगे चलकर खूब नाम कमाए. लेकिन, उसका पति और परिवार के लोग ऐसा नहीं सोचते.

माही विज के इस शो में पार्थ समथान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं. सोशल मीडिया पर शो के कई प्रोमो वायरल हो रहे हैं, जिसे देख फैंस 'सहर होने को है' के प्रीमयिर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल मची हुई है.कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि माही अपने पति जय से अलग हो चुकी हैं.

