हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनमाही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार

माही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार

माही विज इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इसी बीच एक्ट्रेस की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. अब एक्ट्रेस ने हेल्थ अपडेट शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

माही विज इन दिनों अपने पति जय भानुशाली संग डिवोर्स की खबरों को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया.अब हाल ही में माही ने अस्पताल से एक वीडियो शेयर किया है जिसके जरिए उन्होंने फैंस और फ्रेंड्स को हेल्थ अपडेट दिया है.

वीडियो में माही ने बताया,'मेरे डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के टेस्ट नेगेटिव आए हैं. ये एक सख्त वायरल इन्फेक्शन है. मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मैं अपने नए शो 'सहर होने को है' की शूटिंग नहीं कर पा रही हूं. ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है.मैंने पूरी जान लगाई है उसमें. कृपया मेरे लिए दुआ करें.आज मैंने खूब सारे फ्रूट्स मंगाए हैं घर से, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि कल तक ठीक हो जाऊं और परसों से शूटिंग कर पाऊं.'

फैंस और फ्रेंड को कहा-धन्यवाद

माही ने आगे कहा कि मेरे जो भी दोस्त हैं जिनका मैं फोन नहीं उठा पा रही हूं और वीडियो कॉल पर बात नहीं कर पा रही हूं,मैं रेस्ट कर रही हूं, मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि फोन पर बात कर पाऊं.प्लीज आपलोग समझो.थैंक्यू फॉर एवरीथिंग, थैंक्यू ऑल.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahhi Vinod Vij (@mahhivij)

दमदार कैरेक्टर में कर रहीं वापसी

माही विज बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर से 'सहर होने को है' से वापसी करने जा रही हैं. इस शो में उन्हें एक टीनएज बेटी की मां के कैरेक्टर में देखा जाएगा. माही इस शो में मुस्लिम लेडी की भूमिका में नजर आ रही हैं, जो अपनी बेटी को पढ़ना-चाहती है और चाहती है कि उसकी बेटी आगे चलकर खूब नाम कमाए. लेकिन, उसका पति और परिवार के लोग ऐसा नहीं सोचते.

माही विज के इस शो में पार्थ समथान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं. सोशल मीडिया पर शो के कई प्रोमो वायरल हो रहे हैं, जिसे देख फैंस 'सहर होने को है' के प्रीमयिर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल मची हुई है.कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि माही अपने पति जय से अलग हो चुकी हैं.

Published at : 07 Nov 2025 03:57 PM (IST)
Tags :
Jay Bhanushali Mahi Vij
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
