सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में कुछ कंटेस्टेंट्स दोस्ती निभाते दिख रहे हैं तो कुछ के बीच लड़ाई-झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच रविवार को 'वीकएंड का वार' में दो कंटेस्टेंट एविक्ट हुए.

अभिषेक बजाज और नीलम गिरी को घर से बाहर का रास्ता दिखाया गया. लेकिन, अभी ये डबल एलिमिनेशन ही काफी नहीं है. शो के मेकर्स ने अब कुछ बड़ा धमाका करने का सोचा है. बता दें शो में अभी 10 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं.

कुनिका सदानंद

शहबाज बदेशा

तान्या मित्तल

अशनूर कौर

प्रणित मोरे

मृदुल तिवारी

मालती चाहर

गौरव खन्ना

अमाल मलिक

फरहाना भट्ट

अब खबर आ रही है कि इसी हफ्ते में मिड वीक एविक्शन के जरिए किसी दो कंटेस्टेंट्स को 'बिग बॉस' हाउस से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. 'बिग बॉस' से जुड़ी खबरें शेयर करने वाले पेज BiggBoss24x7 ने अपने पोस्ट में दावा किया,'बिग बॉस 19' में तापमान बढ़ने वाला है. मिड वीक एविक्शन हो सकता है.

🚨 Bigg Boss 19 is heating up! Mid-week eviction alert!



This Wednesday, get ready for a shocking elimination as housemates vote out one of their own in the Assembly Room. No nominations, just a direct vote-out!



Who'll be packing their bags? 🤔 The drama unfolds on Wednesday!… — BiggBoss24x7 (@BB24x7_) November 9, 2025

इस बुधवार तैयार रहिए एक शॉकिंग एलिमिनेशन के लिए, जिसमें घरवाले एसेम्बली रूम में किसी एक कंटेस्टेंट को वोटिंग के जरिए बाहर कर देंगे. किसी तरह का नॉमिनेशन नहीं, सीधे वोट-आउट किया जाएगा. तो कौन अपने बैग पैक करेगा?ड्रामा बुधवार को अनफोल्ड होगा.'

फरहाना और मृदुल का नाम आया सामने

'बिग बॉस 19' में किसका सफर खत्म होगा, इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा. लेकिन, उससे पहले सोशल मीडिया पर कयासों का सिलसिला शुरू हो चुका है. सोशल मीडिया यूजर्स ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि फरहाना के बाहर होने का चांस सबसे ज्यादा है. वहीं, मृदुल तिवारी को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी शो से बाहर हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें:-नीलम कोठारी की बेटी की 10 तस्वीरें, हूबहू दिखती हैं आराध्या बच्चन जैसी, एक्ट्रेस ने लिया था गोद