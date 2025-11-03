Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19 खूब चर्चा में बना है. शो में आए दिन नए-नए बवाल हो रहे हैं. हाल ही में शो में एकता कपूर ने नई नागिन का खुलासा किया. वहीं मालती और अमाल के बीच भी काफी बहस हुई.
बिग बॉस 19 के घर में बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. हर दिन नए-नए झगड़े जन्म ले रहे हैं. अब शो में मालती और अमाल के बीच काफी झगड़ा हुआ. शो से जुड़ा एक प्रोमो सामने आया है. इस प्रोमो में मालती अमाल पर गुस्सा करती दिख रही हैं. साथ ही वो अमाल संग रिश्ते को लेकर भी कुछ सीक्रेट्स खोलती दिख रही हैं.
अमाल पर भड़की मालती चाहर
वीडियो में दिखाया कि अमाल कहते हैं- मालती जी मंडली बैठाकर फिर हमारी बातें कर रही हो. फिर शहबाज पूछते हैं क्या बोला अमाल ने एक बार बताना. तो तान्या कहती हैं- एक बार मिला है बस 5 मिनट. फिर अमाल कहते हैं- दुनिया को दिखाना चाहती है कि मैं बेवकूफ हूं.
इसके बाद मालती कहती हैं- भई चार गाने सुनाए हैं उसने मुझे मिलके. 5 मिनट क्या होता है. इसके बाद मालती अमाल के पास जाकर उनसे कहती हैं- मैं बोलू क्या पूरा. मेरे पापा तक को पता है कि हम कब मिले क्या नहीं है. ठीक है और तू कैमरे पर झूठ कैसे बोल सकता है. मैं 2 मिनट में प्रूव कर सकती हूं ये बात पता है. कैमरे पर झूठ बोल रहा है, बेवकूफ.
यूजर्स ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
मालती और अमाल के इस वीडियो के बाद से दोनों के रिलेशनशिप को लेकर चर्चा हो रही है. यूजर्स को लग रहा है कि शायद मालती और अमाल एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे. एक यूजर ने लिखा- मालती बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं. इसीलिए तो अमाल अभी तक नहीं डर रहा था इससे? वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- क्या, तो अमाल और मालती बाहर जानते थे? वहीं एक यूजर ने लिखा- क्या मालती ही है अमाल की एक तरफा मोहब्बत. वहीं एक यूजर ने लिखा- अमाल को कंटेंट की जरुरत नहीं है. कंटेंट को अमाल की जरुरत है.
