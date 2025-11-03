क्रिकेटर स्मृति मंधाना लंबे समय से सिंगर पलाश मुच्छल को डेट कर रही हैं. दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल भी कर दिया है. वो दोनों 2019 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. जुलाई 2024 में उन्होंने इस रिश्ते को पब्लिक किया था. इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा था- खुशियों के 5 साल.

अक्टूबर 2025 में उन्होंने इंदौर में एक प्राइवेट इवेंट में पलाश ने स्मृति संग शादी को लेकर हिंट दिया था. उन्होंने कहा था कि स्मृति जल्द ही इंदौर की बहू बनने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं पलाश मुच्छल कौन हैं.

क्या करते हैं पलाश मुच्छल?

पलाश मुच्छल पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और फिल्ममेकर हैं. पलाश का जन्म म्यूजिकल फैमिली में हुआ है. उनकी बहन पलक मुच्छल भी सिंगर हैं. पलाश ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ली है. वो देश-विदेश में कई चैरिटी शोज करते हैं. पलाश को पार्टी तो बनती है, तू ही है आशिकी जैसे गानों के लिए जाना जाता है.

उन्होंने तू जो कहे, निशा और फैंस नहीं फ्रेंड्स जैसे कई म्यूजिक वीडियो को प्रोड्यूस किया है और म्यूजिक कंपोज किया है. उन्होंने एक्टर के तौर पर भी किस्मत आजमाई. वो फिल्म खेलें हम जी जान से में दिखे. इसके बाद उन्होंने डायरेक्शन की तरफ रुख किया और काम चालू है और अर्ध जैसी फिल्में डायरेक्ट की. उन्होंने फिल्म स्वीटी वेड्स एनआरआई के लिए जिंदगी बना लूं गाना गाया है.

पलाश मुच्छल की नेटवर्थ

बॉलीवुड शादीज की रिपोर्ट के मुताबिक, पलाश की नेटवर्थ 30 से 40 करोड़ के बीच में है. बता दें कि पलाश का जन्म 22 मई 1995 में हुआ था. वो इंदौर मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं.

रविवार को इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी जीती. ये मैच ऐतिहासिक रहा. हर कोई इस जीत से बहुत खुश है. पलाश ने भी गर्लफ्रेंड स्मृति के साथ दो फोटो शेयर की. साथ ही अपने हाथ बना स्मृति के नाम का टैटू भी फ्लॉन्ट किया.