हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडस्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल कितने अमीर हैं? क्या करते हैं? नेटवर्थ कितनी है? जानें सब कुछ

स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल कितने अमीर हैं? क्या करते हैं? नेटवर्थ कितनी है? जानें सब कुछ

स्मृति मंधाना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं. वो पलाश मुच्छल संग रिलेशनशिप में हैं. आइए जानते हैं पलाश मुच्छल के बारे में सबकुछ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 03 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेटर स्मृति मंधाना लंबे समय से सिंगर पलाश मुच्छल को डेट कर रही हैं. दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल भी कर दिया है. वो दोनों 2019 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. जुलाई 2024 में उन्होंने इस रिश्ते को पब्लिक किया था. इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा था- खुशियों के 5 साल.

अक्टूबर 2025 में उन्होंने इंदौर में एक प्राइवेट इवेंट में पलाश ने स्मृति संग शादी को लेकर हिंट दिया था. उन्होंने कहा था कि स्मृति जल्द ही इंदौर की बहू बनने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं पलाश मुच्छल कौन हैं. 

क्या करते हैं पलाश मुच्छल?
पलाश मुच्छल पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और फिल्ममेकर हैं. पलाश का जन्म म्यूजिकल फैमिली में हुआ है. उनकी बहन पलक मुच्छल भी सिंगर हैं. पलाश ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ली है. वो देश-विदेश में कई चैरिटी शोज करते हैं. पलाश को पार्टी तो बनती है, तू ही है आशिकी जैसे गानों के लिए जाना जाता है. 

उन्होंने तू जो कहे, निशा और फैंस नहीं फ्रेंड्स जैसे कई म्यूजिक वीडियो को प्रोड्यूस किया है और म्यूजिक कंपोज किया है. उन्होंने एक्टर के तौर पर भी किस्मत आजमाई. वो फिल्म खेलें हम जी जान से में दिखे. इसके बाद उन्होंने डायरेक्शन की तरफ रुख किया और काम चालू है और अर्ध जैसी फिल्में डायरेक्ट की. उन्होंने फिल्म स्वीटी वेड्स एनआरआई के लिए जिंदगी बना लूं गाना गाया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Palaash Muchhal (@palash_muchhal)


स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल कितने अमीर हैं? क्या करते हैं? नेटवर्थ कितनी है? जानें सब कुछ

पलाश मुच्छल की नेटवर्थ

बॉलीवुड शादीज की रिपोर्ट के मुताबिक, पलाश की नेटवर्थ 30 से 40 करोड़ के बीच में है. बता दें कि पलाश का जन्म 22 मई 1995 में हुआ था. वो इंदौर मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं. 

रविवार को इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी जीती. ये मैच ऐतिहासिक रहा. हर कोई इस जीत से बहुत खुश है. पलाश ने भी गर्लफ्रेंड स्मृति के साथ दो फोटो शेयर की. साथ ही अपने हाथ बना स्मृति के नाम का टैटू भी फ्लॉन्ट किया. 

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Tags :
Smriti Mandhana Palash Muchhal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप, अब US को भी करना चाहिए परमाणु परीक्षण', ट्रंप का बड़ा दावा
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप, अब US को भी करना चाहिए परमाणु परीक्षण', ट्रंप का बड़ा दावा
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
यूटिलिटी
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
जनरल नॉलेज
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
शिक्षा
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget