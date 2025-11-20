सलमान खान के शो बिग बॉस 19 के घर में कुछ दिनों पहले एस्ट्रोलॉजर जया मदान आई थीं. इस दौरान गौरव ने जया से पूछा था कि क्या उनकी लाइफ में बच्चों का योग है. इस पर जया मदान ने कहा था कि उनकी वाइफ बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रही हैं.

जब फैमिली वीक के दौरान गौरव की वाइफ आकांक्षा चमोला घर में आईं तो प्रणित और मालती चहर ने उनसे इस बारे में बात की. आकांक्षा को उन्होंने बताया कि गौरव को जया ने क्या कहा था. आकांक्षा ने उनकी बातों को सुनने के बाद साफ कह दिया कि वो कुछ भी प्लान नहीं कर रही हैं.

जिसे करना होता है वो कुछ नहीं सोचता

आकांक्षा ने कहा,'अभी तक तो उस तरफ कोई झुकाव नहीं है मेरा. फ्यूचर में भी बहुत मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता किसी वजह से वो मेरे अंदर से नहीं आ रहा. मुझे जरूरत महसूस नहीं होती है कि मेरा एक बच्चा होना चाहिए. मुझे लगता है कि जब आप इतने सारे बहाने ढूंढते हैं तो आप तैयार नहीं हैं. जिसको करना रहता है वो ये सब नहीं सोचता है.'

आकांक्षा ने आगे कहा कि वो इस तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि बच्चा पैदा करना हलवा बनाना नहीं होता है.आकांक्षा ने कहा कि वो ये जॉब या ड्यूटी के लिए तैयार नहीं हैं, न इस उम्र में न किसी उम्र में.आकांक्षा ने कहा कि उन्हें अपना करियर बनाना है.

गौरव ने आकांक्षा से की बात

उनकी बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं.अब लोग उसके लिए मुझे मतलबी बोलें या कुछ भी. गौरव खन्ना इतने में उस बातचीत में आते हैं और आकांक्षा से कहते हैं कि वो उन्हें मतलबी नहीं बोल रहे हैं.गौरव खन्ना और आकांक्षा इस बारे में अलग से बात करते हुए दिखाई देते हैं. आकांक्षा को गौरव बताते हैं कि उन्होंने वो सवाल क्यों पूछा.

गौरव ने कहा कि उन्होंने पूछा कि वो और उनकी पत्नी इतने सालों से शादीशुदा है और उनके बच्चा नहीं है तो आपको क्या लगता है.आकांक्षा ने इस पर कहा कि आप उनको पूछ रहे हो,आप मुझे पूछे, मैं बोल दूंगी क्या लगता है. ये क्या बात हुई. गौरव से आकांक्षा ने कहा कि न का मतलब न होता है.

गौरव ने कहा,'तेरे उत्तर से डर है मझे.दिल बहलाने के लिए ख्याल ही अच्छा है गालिब. अच्छा है न, अगर तुझे काम मिल रहा है तो क्यों?जब मैंने उस चीज पर तेरे साथ हामी भरी तो क्यों बदलूंगा. अगर तुम तैयार नही हो तो..वो तो सवा है ऐसे ही.'

