रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है. अनुपमा अब फैसला कर चुकी है कि वो मुंबई में स्टार बनकर ही रहेगी.शो में अब तक आपने देखा कि परी और ईशानी को अनुपमा जबरदस्ती मुंबई लेकर जाती है. मुंबई पहुंचते ही परी की एक औरत से लड़ाई हो जाती है.

मुंबई के लोगों को परी तेवर दिखाती है. वहीं, राही और प्रेम को वसुंधरा और माही का सामना करना पड़ता है. माही कहती है कि राही अनपढ़ है. राही को माही की ये बात काफी चुभती है. अनुपमा की कहानी में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.

राही के संग प्रेम करेगा फ्लर्ट

'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में राही अब अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला लेती है. इस दौरान प्रेम उसका सपोर्ट करेगा.वो राही का एडमिशन कॉलेज में करवा देगा.इस दौरान राही के संग प्रेम जमकर फ्लर्ट करने वाला है. राही से वो कहता है कि बेशक वो क्यूट दिखता हो लेकिन पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त है.

इस बात को सुन प्रेम के गाल पर राही किस कर लेती है.वसुंधरा को जल्द ही पता चलेगा कि राही ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है.इस बात को जानने के बाद वो भड़क जाएगी.वसुंधरा कहती है कि राही बहू होने के अलावा बाकी सारे काम अच्छे से कर लेती है.

परी को होगा फिर से प्यार

तलाक की खबर मिलते ही परी डिप्रेशन में जाने वाली है. ऐसे में परी को अनुपमा कहेगी कि वो डांस रानीज के साथ रहे. मुंबई में परी का सामना एक शख्स से होने वाला है.जल्द ही परी को उस शख्स से प्यार हो जाएगा. राजा से अलग हुए बिना ही परी बॉयफ्रेंड बना लेगी. राही के कॉलेज जाने की बाद सुन प्रेम को वसुंधरा जलील करेगी.

वहीं, माही भी राही पर कई आरोप लगाएगी. माही कहती है कि परिवार से छिपकर राही पढ़ने की कोशिश कर रही है.प्रेम कहता है कि जिसको जो समझना है समझे हमें फर्क नहीं पड़ता. हालांकि, पराग और ख्याति राही को सपोर्ट करते हैं. शो में जल्द ही अनुज की एंट्री होने वाली है.

