बिग बॉस 19 जबरदस्त सुर्खियों में हैं. शो में खूब बवाल देखने को मिला. हाल ही में अशनूर कौर को शो से बाहर निकाला गया. अब बिग बॉस 19 के घर में मीडिया राउंड शुरू हो गया है. मीडिया ने घरवालों से तीखे सवाल किए. यहां तक कि गौरव खन्ना तो एक सवाल पर रो ही पड़े.

गौरव खन्ना हुए इमोशनल

दरअसल, शो में गौरव ने कई बार बोला कि वो पिता बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ऐसा नहीं चाहती हैं. इसीलिए वो बच्चे नहीं कर रहे हैं. यहां तक कि उनकी पत्नी जब शो में आई थीं तो उन्होंने भी कहा था कि वो बच्चे नहीं करना चाहती हैं.

अब मीडिया राउंड में गौरव से पूछा गया कि आपकी पत्नी बच्चे नहीं चाहिए. ये बहुत कैलकुलेटिव मूव था सिम्पैथी कार्ड खेलने के लिए. ये सवाल सुनकर गौरव इमोशनल हो गए और रोने लगे. उन्होंने कहा कि ये बहुत ही टची सवाल है. मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं. मैं वो हर बात मानूंगा जो वो मेरी पत्नी कहेगी.

फरहाना और प्रणित पर दागे ऐसे सवाल

वहीं फरहाना से पूछा गया कि आप कहती हैं कि दो पैसे की औरत. तो आपके लेवल पर उतरने के लिए कितने पैसे का होना पड़ेगा. तो इसपर फरहाना ने कहा- अगर सामने से मेरे साथ कोई भिड़ता है तो मैं उसके लेवल पर जती हूं.

वहीं प्रणित से पूछा गया कि उन्होंने कहा था कि अभिषेक मेरी प्रायोरिटी है. तो इस पर प्रणित ने कहा- प्रायोरिटी इस घर में चेंज होती रहती है.

बता दें कि शो अब फिनाले के कबीर पहुंच रहा है. शो में गौरव खन्ना, प्रणित, फरहाना, तान्या और मिताली ही बचे हैं. सभी ने दमदार परफॉर्म किया. शो को फैंस खूब प्यार दे रहे हैं. टीआरपी में भी शो टॉप 10 में रहता है. आने वाले दिनों में देखना होगा कि शो का विनर कौन बनेगा.