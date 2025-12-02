एक्टर शाहिद कपूर ने बॉलीवुड में दो दशक से ज्यादा का समय बिता लिया है. उन्होंने हाल ही में बताया कि लोगों को लगता है कि पंकज कपूर के बेटे होने की वजह से वो एक्टर बने. लेकिन ऐसा नहीं है.

पिता की वजह से एक्टिंग में नहीं आए शाहिद कपूर

शाहिद कपूर ने पंजाब फर्स्ट वॉइस पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'लोगों को लगता है कि मैं पंकज कपूर का बेटा हूं इसीलिए एक्टर हूं. लेकिन जब मैं 3 साल का था तब ही मेरे पेरेंट्स अलग हो गए थे. मैं अपने पिता के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया. तो लोगों को पता ही नहीं था कि मैं उनका बेटा हूं. और मैंने भी उनका नाम कभी यूज नहीं किया. मैं अपनी मां के साथ रहता था. मेरे लिए बस चीजें होती चली गईं. मैंने अपने पिता से कभी भी मदद नहीं मांगी. उन्होंने भी कभी भी मेरे काम के लिए कॉल नहीं किए.'

शाहिद ने अपने पेरेंट्स के सेपरेशन के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'जब मेरे पेरेंट्स का तलाक हुआ तो मैं बहुत छोटा था. आप वो कमी महसूस करते हो. मुझे लगता है कि कई लोग इससे रिलेट कर सकते हैं.'

नीलिमा और पंकज की शादी

बता दें कि शाहिद की मां का नाम नीलिमा अजीम है. पंकज कपूर से तलाक लेने के बाद नीलिमा कई सालों तक सिंगल पेरेंट थीं. इसके बाद उन्होंने राजेश खट्टर के साथ शादी की थी. राजेश और नीलिमा एक बेटे ईशान के पेरेंट्स हैं. हालांकि, राजेश और नीलिमा का ये रिश्ता ज्यादा चला नहीं और उन्होंने तलाक ले लिया था. इसके बाद नीलिमा ने तीसरी शादी की थी. उनकी तीसरी शादी रजा अली खान के साथ हुई. ये शादी 2004 से 2009 तक चली, उसके बाद दोनों अलग हो गए.

वहीं पकंज कपूर ने दूसरी शादी सुप्रिया पाठक के साथ की. इस शादी से उन्हें दो बच्चे हैं.