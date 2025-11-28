‘बिग बॉस 19’ अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. शो के फिनाले में अब कुछ ही दिन बचे हैं. इससे पहले घर में टिकट टू फिनाले टास्क हुआ. जिसमें गौरव खन्ना ने सभी कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की और वो पहले फाइनलिस्ट बन गए. इसी बीच खबरें सामने आ रही हैं कि अशनूर कौर का विनर बनने का सपना टूट गया है और वीकेंड के वार में वो घर से बेघर हो गई. साथ ही जानकारी ये भी है कि घर में डबल एविक्शन हुआ है. ये देखकर यूजर्स तान्या को निकालने की मांग करने लगे हैं.

‘बिग बॉस 19’ से आउट हुईं अशनूर कौर

दरअसल टिकट टू फिनाले टास्क हारने पर अशनूर कौर का गुस्सा तान्या मित्तल पर फूटा और उन्होंने लकड़ी के तख्ते से उनपर वार कर दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें बाहर निकालने की मांग करने लगे. वहीं अब लाइव फीड के अनुसार वीकेंड के वार में सलमान ने अशनूर को जमकर फटकार लगाई है. इसी के साथ अशनूर को सबसे कम वोट भी मिले. तो उन्हें घर से बेघर कर दिया.

यूजर्स ने कहा – ‘तान्या को निकालो’

वहीं अब खबरें हैं कि अशनूर के साथ एक और कंटेस्टेंट घर से बेघर हुआ. फिनाले से पहले घर में डबल एविक्शन है. ‘बिग बॉस खबरी’ नाम के एक इंस्टाग्राम पेज ने ये जानकारी फैंस के साथ शेयर की है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘डबल एविक्शन कंफर्म है..अशनूर कौर के बाद, आप गेस कीजिए की कौन आउट हुआ..’ इस पोस्ट पर अब यूजर्स अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. एक ने लिखा, ‘पहले तान्या को निकालो, वो बहुत पकाती है..’ दूसरे ने कहा, ‘मालती या शहबाज में से कोई गया है...’

View this post on Instagram A post shared by biggboss khabri (@biggboss__khabriiiii)





बता दें कि अशनूर के एविक्शन के बाद घर में अब गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, शहबाज, मालती चहर, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे बचे हैं.

ये भी पढ़ें -

माथे पर बिंदी, अनारकली सूट और कातिल स्माइल, अवनीत कौर ने देसी लुक से लूटा फैंस का दिल