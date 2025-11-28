हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमाथे पर बिंदी, अनारकली सूट और कातिल स्माइल, अवनीत कौर ने देसी लुक से लूटा फैंस का दिल

Avneet Kaur Desi Look: अवनीत कौर ने अपने देसी लुक से सोशल मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है. एक्ट्रेस ने अनारकली सूट में कैमरा के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 28 Nov 2025 07:33 PM (IST)
टीवी से बॉलीवुड पहुंची एक्ट्रेस अवनीत कौर सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. हर दिन एक्ट्रेस का यहां अलग अंदाज देखने को मिलता है. जो फैंस को दिल लूट लेता है. एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है. देखिए उनका दिलकश लुक....

1/7
अवनीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस का देसी लुक देखने को मिला.
2/7
अवनीत कौर ने इन तस्वीरों में पीच कलर का कढ़ाई वाला अनारकली सूट पहना है. जिसपर उन्होंने मैचिंग दुपट्टा भी ओढा.
3/7
एक्ट्रेस ने अपना लुक खुले कर्ली बालों, ग्लोसी मेकअप और माथे पर एक लाल बिंदी लगाकर पूरा किया है. एक्ट्रेस की बिंदी पर फैंस का दिल अटक गया है.
4/7
अवनीत ने अपने इस लुक की कई सारी फोटोज फैंस के साथ शेयर की हैं. सभी तस्वीरों में एक्ट्रेस कैमरे के लिए एक से बढ़कर एक पोज दे रही हैं.
5/7
कुछ तस्वीरों में अवनीत अपने कातिल स्माइल के साथ इठलाती दिखी. उनकी ये स्माइल अब फैंस के दिलों पर छुरियां चला रही हैं.
6/7
अवनीत की इन प्यारी सी तस्वीरों पर कुछ ही देर में हजारों लाइक्स आ चुके हैं. कमेंट सेक्शन में फैंस उनकी तारीफ करते हुए नजर आए.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो अवनीत कौर को आखिरी बार सनी सिंह के साथ फिल्म ‘लव की अरेंज मैरिज’ में देखा गया था. जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई.
Published at : 28 Nov 2025 07:33 PM (IST)
Avneet Kaur TV News

Embed widget