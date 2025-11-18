गौरव खन्ना को 'बिग बॉस 19' के घर में मिली सबसे बड़ी खुशखबरी, जल्द पिता बनेंगे एक्टर!
'बिग बॉस 19' का फिनाले करीब आ रहा है. इस हफ्ते वीकेंड का वार सलमान खान ने नहीं बल्कि रोहित शेट्टी ने होस्ट किया था. इस दौरान उन्होंने कुछ कंटेस्टेंट की खूबी बताई तो कुछ की गलतियां गिनवाई.
सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' अब खत्म होने के कागार पर आ चुका है. इस शो से कई कंटेस्टेंट्स बाहर जा चुके हैं और जो बचे हैं वो बेहतरीन गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच फैमिली वीक का आगाज हुआ, जहां सबसे पहले कुनिका के बेटे ने घर में एंट्री ली.
घर के बाकी सभी कंटेस्टेंट्स के साथ उन्होंने जमकर मस्ती की. हर किसी के घर से एक-एक सदस्य की एंट्री होगी. हालांकि, फिनाले से पहले गौरव खन्ना को बड़ी खुशखबरी मिल गई है. दरअसल, 'वीकेंड का वार' में एक पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर की घर में एंट्री हुई थी.
सभी कंटेस्टेंट्स ने पूछे एस्ट्रोलॉजर से सवाल
इस दौरान तान्या मित्तल, फरहाना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, मारली चाहर, गौरव खन्ना, शहबाज, अशनूर कौर और कुनिका ने अपने-अपने सवाल पूछे. इस दौरान गौरव खन्ना ने घर में एंट्री के बाद जो ख्वाहिश जाहिर की थी वो जल्द पूरा होने की बात सामने आई है.
एस्ट्रोलॉजर से गौरव खन्ना ने फ्यूचर में बच्चों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी इस बारे में सोच रही हैं. इस बात को सुनने के बाद सभी घरवालों ने गौरव के लिए हूटिंग की. गौरव भी इस बात को सुनकर काफी खुश हुए. एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें ये भी बताया कि वो लगातार काम करते रहेंगे.
गौरव की पत्नी नहीं चाहतीं बच्चा
बता दें, शो की शुरुआत में ही गौरव खन्ना ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था कि उनकी शादी को 9 साल हो गए हैं और उनकी पिता बनने की इच्छा है. फिलहाल उनके बच्चे नहीं है क्योंकि पत्नी नहीं चाहतीं. एक्टर ने क्लियर किया था कि वो बच्चा चाहते थे पर पत्नी ने मना किया था.
हालांकि, आकांक्षा की बातों को वो समझ गए हैं. गौरव ने कहा था,'बच्चा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है. मैं दिन भर काम करता हूं, अगर मेरी पत्नी भी काम करने लगे तो बच्चे को कौन देखेगा?किसी के भरोसे बच्चे को नहीं छोड़ा जा सकता.'
