Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर और नॉयना की होगी मौत? अंगद और वृंदा होंगे घर से बेघर

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर और नॉयना की होगी मौत? अंगद और वृंदा होंगे घर से बेघर

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. कहानी में अब तक कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है, जिससे शो में कई बदलाव हो चुके हैं.

18 Nov 2025 11:15 AM (IST)
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों तगड़ा कलेश देखने को मिल रहा है. मिहिर तो कदम-कदम पर तुलसी की बेइज्जती करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे देख फैंस भी दंग हैं. इतना ही नहीं मिहिर के व्यवहार को देख दर्शक उसे वनराज 2.0 बताने लगे हैं.

शो में अब तक देखने को मिला कि अंगद ने वृंदा संग शादी कर ली है. वो शादी करके वृंदा को लेकर अपने घर आता है. अंगद और वृंदा को साथ देख मिहिर और उसका पूरा परिवार दंग रह जाता है. अंगद से मिहिर इस कदर गुस्सा हो जाता है कि उससे सारे रिश्ते तोड़ देता है.

अंगद को मिहिर सुनाएगा खरी-खोटी

मिहिर से अंगद अपनी बातें कहना चाहता है. लेकिन, वो इतने गुस्से में रहता है कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है. अंगद से मिहिर कहता है कि मैं तेरा पिता नहीं हूं, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा.मिहिर से अंगद कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे पैसे लेने आया हूं.

अंगद को मिहिर कहेगा अडॉप्टेड

मिहिर उसे गुस्से में कहता है कि तू अडॉप्टेड है. तूने दिखा दिया कि तेरे अंदर मेरा खून नहीं अनुपम कपाड़िया का खून है. मिहिर की बातें सुन हर कोई दंग रह जाता है. इतना ही नहीं अंगद से मिहिर कहता है कि तू एकदम अपनी मां जैसा है. इसी बीच लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिला कि नॉयना अपनी जान देने के लिए समुद्र किनारे जाती है.

इसी बीच मिहिर वहां पहुंच जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है. इसी बीच नॉयना और मिहिर दोनों ही समुंद्र में गिर जाते हैं. अब अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या ये दोनों बच पाएंगे या इनकी मौत हो जाएगी या फिर शो में कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न दिखाया जाएगा.

18 Nov 2025 11:15 AM (IST)
