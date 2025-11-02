प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा

कॉमेडियन भारती सिंह के घर में एक बार फिर खुशियां दस्तक देने वाली हैं. भारती सिंह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. उन्होंने कुछ समय पहले प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. वो अपनी पूरी फैमिली के साथ स्विटरलैंड गई थीं. वहां से उन्होंने प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. भारती सिंह यूट्यूब पर व्लॉग बनाती हैं. यहां वो अपने फैंस को अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट देती रहती हैं

भारती की कभी भी हो सकती है डिलीवरी

भारती सिंह ने अपने नए व्लॉग में बताया कि उनकी तबियत ठीक नहीं चल रही है. उनका प्रोटीन कम आया है. प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम नहीं आना चाहिए.

भारती ने कहा, 'मेरा टाइम नजदीक आ रहा है. कभी भी डिलीवरी हो सकती है. बेबी कभी भी आ सकता है. बहुत काम है. मुझे प्रेग्नेंसी फोटोशूट भी करवाना है. मुझे गर्मी बहुत लग रही है. मैं ढीले-ढीले कपड़े पहन रही हूं.'

भारती सिंह का प्रोटीन आया कम

आगे भारती ने कहा, 'मेरा प्रोटीन कम है. डॉक्टर ने मुझे अंडे खाने के लिए कहा है. प्रोटीन कम नहीं होना चाहिए. शुगर भी वापस आ गया है. जिनको शुगर नहीं भी होता है उनको भी प्रेग्नेंसी में शुगर की शिकायत हो जाती है. मैंने डॉक्टर की बात मान ली है. मैं अब रोज सुबह अंडे खाया करूंगी. मैंने आटा और चावल एकदम छोड़ दिया है पिछले एक हफ्ते से. मैं अब रागी की रोटी, ब्लैक टी और लौकी की सब्जी खा रही हूं.'

भारती ने कहा, 'आप एक दिन बाजरा, एक दिन रागी और एक दिन मक्का खाओ तो मजा ही आ जाता है. आप लोग भी प्लीज ट्राई जरुर करना.'

मालूम हो कि भारती सिंह प्रेग्नेंसी में भी काम कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में शो लाफ्टर शेफ की शूटिंग शुरू की है. वो इस शो को होस्ट कर रही हैं. ये लाफ्टर शेफ का तीसरा सीजन है.