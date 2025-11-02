हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पति के साथ मेलबर्न घूम रहीं काजल अग्रवाल, शेयर किया एक्सपीरियंस

पति के साथ मेलबर्न घूम रहीं काजल अग्रवाल, शेयर किया एक्सपीरियंस

काजल अग्रवाल को ट्रैवल करना काफी पसंद हैं. वो पति गौतम के साथ वेकेशन पर गई हुई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी झलक फैंस को दिखाई है.

02 Nov 2025 01:23 PM (IST)
एक्ट्रेस काजल अग्रवाल अपने पति गौतम किचलू के साथ इन दिनों मेलबर्न में छुट्टियां मना रही हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फैंस के साथ शहर के कल्चर, कला और खानपान का एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि मेलबर्न एक ऐसा शहर है जो यादों में बस जाता है, शहर का हर कोना कुछ नया और क्रिएटिविटी को दिखाता है.

काजल ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिखा, "मेलबर्न का हर कोना क्रिटिविटी से भरा है. कलाकृतियों से सजी गलियों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों के बीच बसे शांत और खूबसूरत कैफे तक, ये एक ऐसा शहर है जो एक जीवंत कैनवास जैसा लगता है."

उन्होंने आगे कहा, ''मुझे सबसे ज़्यादा इस बात ने आकर्षित किया कि कैसे यह शहर अपने अतीत को अपने वर्तमान के साथ सहजता से जोड़ता है, जहाँ शहर में पुराने विक्टोरियन युग के भवन और आधुनिक डिजाइन वाले नए भवन एक साथ खड़े हैं. इसे लोग फेकाडिज्म कहते हैं, यानी पुराने डिजाइन को बचाते हुए नए निर्माण को जोड़ना. संरक्षण और प्रगति के बीच यह संतुलन बहुत सोच-समझ कर किया गया है. ये ऐतिहासिक पुनर्विकास का एक शानदार उदाहरण है.''

 
 
 
 
 
मेलबर्न की कॉफी संस्कृति ने काजल को विशेष रूप से प्रभावित किया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ''यहां का हर कैफे कुछ खास कहानी कहता है. मेरा यहां एक कैफे पसंदीदा बन गया है. यहां की जापानी सैंडविच और आर्टिसन कॉफी ने मुझे हैरान कर दिया.''

काजल के अनुसार, मेलबर्न में रेस्टोरेंट सिर्फ खाने की जगह नहीं हैं, बल्कि यह कला, कहानी और स्वाद का एक संपूर्ण अनुभव प्रस्तुत करते हैं.

काजल अग्रवाल ने 2004 में बॉलीवुड फिल्म 'क्यों! हो गया ना…' से अभिनय की शुरुआत की थी, लेकिन असली पहचान उन्हें साउथ सिनेमा से मिली. तेलुगु फिल्म 'लक्ष्मी कल्याणम' और 'चंदामामा' के बाद साल 2009 में 'मगधीरा' ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. इसके बाद तेलुगु और तमिल की कई सफल फिल्मों ने उन्हें टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल किया. बॉलीवुड में 'सिंघम' और 'स्पेशल 26' के जरिए उन्होंने अपनी छाप छोड़ी. 2020 में काजल ने गौतम किचलू से शादी की और 2022 में बेटे नील के जन्म की खुशखबरी आई.

Published at : 02 Nov 2025 01:23 PM (IST)
Kajal Aggarwal
