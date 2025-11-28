'भाबीजी घर पर हैं' को शुभांगी अत्रे ने कहा अलविदा, सेट से शेयर किया वीडियो, फैंस बोले - ‘आपके बिना शो अधूरा है’
Bhabiji Ghar Par Hain: शुभांगी अत्रे ने सोशल मीडिया पर अपने शो ‘भाबी जी घर पर हैं’ के सेट से एक वीडियो शेयर किया है. जिसे देखकर फैंस भी भावुक हो गए है.
टीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे अब सीरियल ‘भाबी जी घर पर हैं’ का हिस्सा नहीं है. दरअसल शो में जल्द ही पुरानी अंगूरी भाभी यानि शिल्पा शिंदे की एंट्री होने वाली है. अब एक्ट्रेस ने सेट से अपने आखिरी दिन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसे देखकर उनके फैंस भावुक हो गए हैं और कह रहे हैं कि उनके बिना ये शो अधूरा ही रहेगा.
शुभांगी ने शेयर किया इमोशनल वीडियो
शुभांगी अत्रे ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो शो के सेट का है. जहां एक्ट्रेस शो से जुड़ी टीम को जलेबी खिलाती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो शेयर कर एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'जलेबी वाला बॉय.. मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को गुडबाय..’ एक्ट्रेस का वीडियो देख फैंस इमोशनल हो गए हैं. किसी ने कहा, ‘हम आपको बहुत याद करेंगे..’ तो एक यूजर ने कहा, ‘मैम आपके बिना शो अधूरा है..’ एक ने लिखा, ’10 साल से आपको देख रही हूं. अब शो ही नहीं देखूंगी.’
'भाबीजी...' के लिए क्या बोली थीं शुभांगी?
शुभांगी अत्रे ने हाल ही 'बॉम्बे टाइम्स' को दिए इंटरव्यू में कहा था. 'मैंने हमेशा मिसेज कोहली से वादा किया था कि शो में मेरा सफर आन, बान और शान से शुरू होगा और ठीक वैसे ही खत्म भी होगा. मैं इससे बेहतर विदाई की उम्मीद नहीं कर सकती थी. रिप्लेसमेंट के कारणों में उलझने का कोई मतलब नहीं है..'
नए काम की तलाश में हैं एक्ट्रेस
शुभांगी ने ये भी कहा था कि अब वो नए किरदार की तलाश करना चाहती हूं. मेरा विचार यहां से बाहर निकलने और फिर से काम की तलाश शुरू करने का है. लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है और वो पूरी तरह से तैयार हूं. इसके साथ ही एक्ट्रेस अपनी बेटी पर भी ध्यान देना चाहती हैं..'
