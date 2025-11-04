सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' का इस बार का 'वीकेंड का वार' काफी शानदार रहा. अशनूर कौर और अभिषेष बजाज इस दौरान इमोशनल बाते करते हुए नजर आए. इस दौरान अभिषेक ने दिल टूटने की यादों को ताजा किया तो वहीं अशनूर के लिए भी इमोशनल मोमेंट था.

उन्होंने बताया कि कैसे अपने वजन को लेकर सोच में पड़ जाती थीं.अशनूर ने कहा,'मैं जब बाहर जाती हूं और अपनी मनपसंद चीज खा लेती हूं, जंक फूड टाइप की तो घर आकर गिल्ट होता है कि खाने के बाद मेरे शरीर पर इसका असर पडे़गा.ऐसे में मैं घर वापस आकर मुंह में ब्रश डालकर जबरदस्ती उल्टी कर लेती हूं और अगले दिन कुछ भी नहीं खाती.'

प्यार को लेकर अशनूर ने कही ये बात

इतना ही नहीं अशनूर और अभिषेक को इस दौरान गहरी बातों में मशगूल होते देखा गया. इन दोनों के बीच बातें तब शुरू हुईं जब अशनूर से अभिषेक ने पूछा कि क्या उन्हें कभी प्यार हुआ है. इसके जवाब में अशनूर ने कहा कि हुआ तो नहीं है, पर होगा जरूर.

View this post on Instagram A post shared by Ashnoor Kaur (@ashnoorkaur)

प्यार मुझे बहुत पसंद है.अशनूर की बातें सुन अभिषेक ने बताया कि उन्हें प्यार हुआ था और दिल भी टूटा था, उसके बाद उन्हें कैसा लगा. अभिषेक ने कहा,'मैंने भी ऐसा अनुभव किया है. हर चीज अपने आप में अच्छी नहीं लगती. ये फिल्मों के गानों जैसा नहीं है, बल्कि सच में ऐसा ही है.

प्यार सबसे बड़ी भावना है.'इस दौरान अभिषेक की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वही इंसान आपका दिल तोड़देता है. वो आपकी जिंदगी छीन लेता है. क्या आपने प्लास्टिक की बोतल देखी है, उसे कुचलने के बाद, जैसे उसमें से पानी निकलने लगता है, वैसे ही आपकी जिंदगी छीन ली जाती है. अशनूर ने ऐसे में अभिषेक को संभाला और हाथ पकड़कर उन्हें दिलासा दिया.

