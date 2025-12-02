हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल

IND vs SA 2nd ODI: विराट कोहली और रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में हैं, इसके बावजूद कहा जा रहा है कि 2027 वर्ल्ड कप में उनकी जगह अभी पक्की नहीं है. उनके विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की बात हो रही है.

By : शिवम | Updated at : 02 Dec 2025 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे के लिए रांची से रायपुर जाते समय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एयरपोर्ट पर विराट कोहली बीसीसीआई सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं. ये वीडियो इस वजह से वायरल हो रहा है, क्योंकि विराट और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की बातें हो रही हैं. दरअसल दोनों दिग्गज 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अभी उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि वह वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा रहेंगे.

विराट कोहली और सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा गंभीर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि हेड कोच गौतम गंभीर उनसे 4-5 सीट दूर बैठे हुए हैं. जबकि एक अन्य वीडियो में प्रज्ञान गंभीर के साथ बैठे हैं, लेकिन तब कोहली उनसे दूर बैठे हुए हैं. ये वीडियो ऐसे समय सामने आया जब कहा जा रहा है कि हेड कोच गौतम गंभीर ने रांची वनडे से पहले नेट पर विराट कोहली से बात नहीं की थी. टीम में मनमुटाव की बातें हो रही हैं. 

एक खबर ये भी आई थी कि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में खेलें. वीडियो में प्रज्ञान कोहली की बातें सुनते हुए दिख रहे हैं.

शानदार फॉर्म में हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने लगातार 2 बार वनडे में शतकीय साझेदारी की, दोनों ने रांची से पहले ऑस्ट्रेलिया में तीसरे वनडे में शतकीय साझेदारी की थी. तब रोहित शतक और विराट अर्धशतक बनाकर नाबाद रहे थे. रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भी दोनों ने दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की, इसमें विराट कोहली ने 135 रन और रोहित ने 57 रन बनाए थे. इन पारियों की मदद से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था.

पहला वनडे 17 रनों से जीतकर भारत 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हैं. दूसरा वनडे बुधवार, 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा. मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 1 बजे होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 02 Dec 2025 05:09 PM (IST)
