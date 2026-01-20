रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में अब तक आपने देखा कि अनुपमा को बहुत बड़ा झटका लगता है, जब उसे पता चलता है कि रजनी ने उसे धोखा दिया है.अपनी सहेली से मिले धोखे की वजह से अनुपमा पूरी तरह से टूट चुकी है.

इतना ही नहीं बल्कि चॉल वालों ने भी उसे अपना दुश्मन समझ लिया है. अनुपमा की बेटी राही भी अब उसके खिलाफ नजर आ रही है.धोखा मिलने के बाद अनुपमा शपथ लेती है कि वो पूर्वीछाया चॉल को बचाकर रहेगी.ऐसे में वो रजनी से मिलने उसके घर जाती है.

लेकिन, रजनी उसकी बेइज्जती घर उसे अपने घर से बाहर फेंकवा देती है. उसके बाद अनुपमा बेसुध हालत में एक मंदिर में पहुंच जाती है. जहां, वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि सारी गलती उसकी है. लेकिन, उसकी गलती की सजा चॉल में रहने वाले बड़े बूढ़े और बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए. वो भगवान के सामने बेसुध हालत में सो जाती है.

पराग और रजनी की होगी लड़ाई

इसी बीच पराग वहां पहुंचता है.बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि पराग ही अनुपमा का सहारा बनेगा. इतना ही नहीं वो रजनी से अनुपमा के लिए लड़ता भी है. वो रजनी को कहता है कि उसने अनुपमा के साथ अच्छा नहीं किया.रजनी से पराग कहता है कि तुम्हें धोखा तो मैंने दिया था, फिर अनुपमा जी से तुम किस बात का बदला ले रही हो.

रजनी कहती है कि सारी गलती अनुपमा की है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा अच्छी है.रजनी को पराग खूब खरी-खोटी सुनाता है.इतना ही नहीं वो ये भी कहता है कि तुम्हें जल्द पता चल जाएगा कि अनुपमा जी किस मिट्टी की बनी हैं. उधर,पाखी और तोषु दोनों मिलकर अपनी मां का मजाक उड़ा रहे होते हैं.

तोषू और पाखी उड़ाएंगे अनुपमा का मजाक

तोषू कहता है कि इसलिए मम्मी पर पापा गुस्सा किया करते थे. क्योंकि,वो किचन में कितनी भी परफेक्ट हो लेकिन पढ़ाई लिखाई में अनपढ़ और आज भी वही हाल है. बापूजी दोनों की बातों को सुन भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अनुपमा ने जिंदगी में दो गलतियां कीं. एक तोषू तुझे पैदा करके और दूसरी गलती पाखी को पैदा करके.

शो में जल्द ही देखने को मिलेगा कि राही भी अनुपमा के खिलाफ नजर आएगी. बल्कि, वो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अनुपमा को खूब सुनाएगी. लेकिन, पराग कहता है कि उसने इस प्रोजेक्ट से हाथ अनुपमा के कहने पर नहीं बल्कि रजनी के धोखे की वजह से खींचा है. वसुंधरा इस बात को सुन बुरी तरह से टूट जाती है.

