शादी के बाद 'महाभारत' की 'द्रौपदी' ने शादी के बाद छोड़ी एक्टिंग, पति ने बनाया पाई-पाई का मोहताज, अब हैं पॉलिटिशियन

महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली रूपा गांगुली किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. रूपा आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Feb 2026 04:29 PM (IST)
रूपा गांगुली ने अपने करियर की शुरुआत 1984 में पार फिल्म से की थी. इसके बाद उन्हें कई हिंदी और बंगाली फिल्मों में देखा गया. हालांकि, उनके करियर को नई दिशा मिली बीआर चोपड़ा के महाभारत के जरिए. इस शो में उन्होंने द्रौपदी का रोल प्ले किया था.

अपनी एक्टिंग से इस किरदार में उन्होंने ऐसी जान डाली की रातों-रात टीवी की स्टार बन बैठीं. इस शो को 36 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग द्रौपदी की भूमिका निभाने वाली रूपा को नहीं भूले हैं. लेकिन, बहुत कम लोग जानते होंगे कि रूपा की पर्सनल लाइफ काफी दर्द भरी रही.

पति पर हो गई थीं डिपेंड

रूपा ने 1992 में ध्रुब मुखर्जी के संग शादी कर दी थी, उसके बाद उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कह दिया. रूपा ने बाद में खुलासा किया था कि उनके पति ने दवाब डाला था कि वो एक्टिंग छोड़ दें और घर पर ही रहें. नवभारत टाइम्स के अनुसार रूपा गांगुली ने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा था कि एक्टिंग छोड़ने के बाद वो अपने पति पर डिपेंड रहा करती थीं.

वो खर्च के लिए उन्हें पैसे नहीं दिया करते थे. ऐसे में रूपा को अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता था. इससे वो मेंटली तौर पर काफी डिस्टर्ब हो गई थीं. 15 साल तक घुट-घुटकर जीने के बाद रूपा ने 2007 में ध्रुब मुखर्जी संग तलाक ले लिया.

 
 
 
 
 
A post shared by Bollywood Nostalgia (@bollywood.nostalgia)

उसके बाद वो बंगाली सिंगर दिब्येंदु मुखर्जी के प्यार में पड़ गई थीं और लिव-इन में रहने लगीं. हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया. रूपा ने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव देखे. उसके बाद वो अंदर से टूट चुकी थीं.

रूपा ने खुद कई बार कुबूल किया है कि उन्होंने तीन बार सुसाइड करने की कोशिश की थी. इन सब एक्सपीरियंस की वजह से मर्दों को लेकर एक गहरी इनसिक्योरिटी बैठ गई थी. निजी जिंदगी में परेशानियों के बाद भी रूपा ने अपनी एक्टिंग से लोगों को खूब एंटरटेन किया. एक्टिंग छोड़ने के बाद रूपा ने राजनीति का रूख किया. फिलहाल वो बंगाल की राजनीति और समाज सेवा में एक्टिव हैं.

Published at : 25 Feb 2026 04:29 PM (IST)
Roopa Ganguly Mahabharat
