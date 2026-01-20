हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाMana Shankara Vara Prasad Garu BO Day 8: बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही चिरंजीवी की फिल्म, 8वें दिन तोड़ा ‘वाल्टेयर वीरैया’ का रिकॉर्ड

Mana Shankara Vara Prasad Garu BO Day 8: बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही चिरंजीवी की फिल्म, 8वें दिन तोड़ा ‘वाल्टेयर वीरैया’ का रिकॉर्ड

Mana Shankara Vara Prasad Garu BO Day 8: चिरंजीवी की फिल्म 'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' ने 8वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. ये फिल्म 200 करोड़ की ओर बढ़ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Jan 2026 09:19 AM (IST)
Preferred Sources

अनिल रविपुडी द्वारा निर्देशित और चिरंजीवी स्टारर 'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. यहां तक कि प्रभास की द राजा साब की भी इस फिल्म ने छुट्टी कर दी है. इस फैमिली एंटरटेनर ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. चलिए यहां जानते हैं मंडे टेस्ट में इस फिल्म का कैसा हाल रहा है?

'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' ने 8वें दिन कितनी की कमाई?
'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' 12 जनवरी को संक्रांति के त्योहार के बीच रिलीज हुई थी. ये फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए हुए हैं और तमाम बड़ी फिल्मों के बीच ये दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचने में कामयाब हो रही है. हालांकि 8वें दिन यानी दूसरे मंडे को इसकी कमाई में भी गिरावट दर्ज की गई और इसने रिलीज के बाद पहली बार सिंगल डिजिट में कमाई की.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे मंडे को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की 8 दिनों की कुल कमाई अब 165.90 करोड़ रुपये हो गई है.

वहीं रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अपने प्रीमियर से 9.35 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके बाद फिल्म ने पहले दिन 32.25 करोड़, दूसरे दिन 18.75 करोड़ और तीसरे दिन 19.5 करोड़ की कमाई की. चौथे दिन इसने 22 करोड़, पांचवें दिन 19.5 करोड़, छठे दिन 18.9 करोड़ और सातवें दिन 17.65 करोड़ कमाए थे.

'मना शंकरा...' ने तोड़ा चिरंजीवी की इन फिल्मों का रिकॉर्ड
फिल्म ने अच्छी कमाई की है, लेकिन इसे मिले-जुले रिव्यू मिले हैं. वहीं इस फिल्म ने चिरंजीवी की पिछली फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इनमें भोला शंकर ने भारत में 30.63 करोड़ रुपये, आचार्य ने 56.14 करोड़ रुपये, गॉडफादर ने 74.03 करोड़ रुपये और वाल्टेयर वीरैया 161.06 करोड़ कमाए थे.

'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' के बारे में
फिल्म में वेंकटेश और कैथरीन ट्रेसा भी हैं. कहानी शंकरा वर प्रसाद के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी हैं और अपनी बिछड़ी हुई पत्नी और बच्चों की रक्षा करने और उनसे फिर से मिलने की कोशिश करता है. फिल्म का नाम चिरंजीवी के जन्म नाम, शिवशंकर वरप्रसाद पर रखा गया है. फिल्म में नयनतारा ने भी अहम रोल प्ले किया है.

 

Published at : 20 Jan 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
Chiranjeevi Box Office Mana Shankara Vara Prasad Garu
Embed widget