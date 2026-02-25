हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लिव-इन रिलेशनशिप में रहती हैं जैकी श्रॉफ की बेटी, अफगान के रहने वाले है कृष्णा श्रॉफ के बॉयफ्रेंड

लिव-इन रिलेशनशिप में रहती हैं जैकी श्रॉफ की बेटी, अफगान के रहने वाले है कृष्णा श्रॉफ के बॉयफ्रेंड

कृष्णा श्रॉफ इन दिनों रियलिटी गेम शो ‘द 50’ में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Feb 2026 07:25 PM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. कृष्णा इस वक्त रियलिटी गेम शो ‘द 50’ में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रही हैं. हाल ही में शो के एक एपिसोड में उन्होंने अपनी लव स्टोरी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. फिटनेस लवर कृष्णा ने बताया कि वो अपने अफगान बॉयफ्रेंड के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में हैं. उनका बॉयफ्रेंड एक प्रोफेशनल MMA फाइटर है. उनके इस खुलासे ने शो के बाकी कंटेस्टेंट्स को हैरान कर दिया था.

प्रिंस नरूला और युविका के सामने किया खुलासा
शो के दौरान जब प्रिंस नरूला और युविका चौधरी समेत बाकी कंटेस्टेंट्स ने उनसे उनके रिश्ते को लेकर सवाल किया तो कृष्णा ने बिना किसी झिझक के सब कुछ साफ-साफ बता दिया. उन्होंने कहा कि उनके लिए प्यार का मतलब है अपने पार्टनर की खुशी. उन्होंने बताया कि उनके बॉयफ्रेंड अफगानिस्तान से हैं और प्रोफेशनल MMA फाइटर हैं. कृष्णा ने ये भी कहा कि उन्हें अपने पार्टनर में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस पसंद है. 

इंस्टाग्राम से शुरू हुई बातचीत
कृष्णा ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात मुंबई में हुई थी. वो अपने भाई टाइगर श्रॉफ की टीम को सपोर्ट करने एक फाइट इवेंट में गई थीं. इसके बाद जब उन्होंने इंस्टाग्राम DM चेक किया तो वहां उन्हें उसी शख्स का ‘hi’ मैसेज मिला था. उन्होंने जवाब दिया लेकिन सामने से तुरंत उनका नंबर मांग लिया गया था. कृष्णा ने कहा कि इतने कॉन्फिडेंस से पहले किसी ने उन्हें अप्रोच नहीं किया था और यही बात उन्हें अच्छी लगी थी. कृष्णा ने बताया की दोनों की पहली भाषा अलग है. वो पर्शियन बोलते हैं और कृष्णा इंग्लिश बोलती है. हिंदी दोनों की थोड़ी-थोड़ी टूटी-फूटी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmybee (@bollyybizz_15)

आठ महीने की बातचीत और फिर बड़ा फैसला
कृष्णा ने बताया कि दोनों ने करीब आठ महीने तक वीडियो कॉल पर बात की थी. उन्होंने जिंदगी, सपनों और अपने अनुभवों के बारे में लंबी बातचीत की थी. बाद में वे गोवा में मिले और दो हफ्ते साथ बिताया था. जब एयरपोर्ट पर विदा लेने का समय आया तो दोनों भावुक हो गए थे. उन्हें लगा कि शायद अब दोबारा मुलाकात नहीं हो हो पाएगी. वो दिल्ली अपने दोस्त के पास गए और कृष्णा मुंबई लौट आई थी. इसके बाद कृष्णा दिल्ली उनसे मिलने पहुंची थी.दुल्ली में तीन हफ्ते साथ रहने के दौरान उनका रिश्ता और गहरा हो गया था. आखिर में कृष्णा ने उनसे पूछा की 'क्या तुम मुंबई आना चाहते हो? तुम मेरे साथ रह सकते हो.' इसके बाद ही दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया था.

2020 में शुरू हुई कहानी
नतालिया से बातचीत में कृष्णा ने बताया कि उनकी बातचीत साल 2020 में शुरू हुई थी और 2021 में वे पहली बार मिले थे. बता दें कृष्णा इस समय अब्दुल अजीम बदख्शी के साथ रिलेशनशिप में हैं जो अफगानिस्तान के MMA फाइटर हैं.  जब कृष्णा  ‘छोरियां चली गांव’ शो में थी तो फैमिली वीक के दौरान उनके बॉयफ्रेंड शो में भी उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे थे. 

Published at : 25 Feb 2026 07:25 PM (IST)
Chitra Tripathi: स्वामी से लड़े ब्रह्मचारी, धर्मयुद्ध की बारी? | Avimukteshwaranand | POCSO Case
Vasudha: देव-वसुधा की जोड़ी पर चंद्रिका देवी का इम्तिहान
Tarique Rahman को Army Reshuffle की इतनी जल्दी क्या थी ? असली खेल समझिए! | ABPLIVE
Khabar Gawah Hai: धर्म बनाम सरकार? Avimukteshwaranand के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल |POCSO
Bollywood News: कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की Romantic Musical फिल्म Delay, 2027 से पहले Release मुश्किल!
Embed widget