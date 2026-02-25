हाल ही में हुए ISPL इवेंट में टीवी स्टार रुपाली गांगुली ने अपनी खास मौजूदगी से शाम को यादगार बना दिया था. इस इवेंट में उन्होंने ना सिर्फ ओपनिंग एक्ट में डांस किया बल्कि अपने फैंस से भी मुलाकात की. सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने मेगास्टार अमिताभ बच्चन और क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर के साथ स्टेज शेयर किया था. रुपाली ने अपने हिट शो ‘अनुपमा’ का आइकॉनिक डायलॉग ‘आपको क्या’ भी स्टेज पर बोला जिसे सुनकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे.

सोशल मीडिया पर शेयर किए खास पल

रुपाली ने अपने सोशल मीडिया पर इस इवेंट की झलकियों वाला एक वीडियो शेयर किया था. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि ये उनकी जिंदगी की सबसे यादगार शामों में से एक थी. उन्होंने ISPL इवेंट होस्ट करने, इतने टैलेंटेड लोगों के साथ स्टेज शेयर करने और हंसी-मजाक भरे पलों के लिए शुक्रिया कहा था. साथ ही आदित्य भट्ट और सागर ठक्कर का भी धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें ये शानदार मौका दिया था. रुपाली ने लिखा कि ऐसी यादें हमेशा दिल में बस जाती हैं.

पारंपरिक लुक में दिखीं बेहद एलिगेंट

इवेंट के दौरान रुपाली ट्रेडिशनल लहंगा चोली में नजर आई थी. वो अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर के साथ स्टेज पर खड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थीं. एक वीडियो में वो बिग बी को ग्रीट करती दिखीं वहीं दूसरे क्लिप में उन्होंने बड़े जोश के साथ अपना ‘आपको क्या’ डायलॉग दोहराया था. इतना ही नहीं सचिन तेंदुलकर के साथ उन्होंने क्रिकेट बैट पकड़ा और एक काल्पनिक बॉल को हवा में उछालते हुए मस्ती भी की थी.

View this post on Instagram A post shared by Rupali Ganguly (@rupaliganguly)

लेजेंड्स से मिलकर दिखीं बेहद खुश

रुपाली के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो इन दिग्गजों से मिलकर कितनी खुश और एक्साइटेड थीं. टीवी की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल रुपाली ने इंडस्ट्री में लंबा सफर तय किया है. वो ‘सराभाई वर्सेस सराभाई’ में मोनिशा सिंह सराभाई के किरदार से खूब पॉपुलर हुईं और ‘अनुपमा’ में अनुपमा जोशी बनकर हर घर की फेवरेट बन गई है.

बचपन से शुरू हुआ एक्टिंग का सफर

रुपाली ने सिर्फ 7 साल की उम्र में अपने पिता की डायरेक्ट की हुई फिल्म ‘साहेब’ से एक्टिंग डेब्यू किया था. इसके बाद वो ‘संजीवनी: अ मेडिकल बून’ में डॉ. सिमरन चोपड़ा के रोल में नजर आई थी. जहां उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था. वो ‘बिग बॉस’ सीजन 1 में भी हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा ‘एक पैकेट उम्मीद’ और ‘परवरिश- कुछ खट्टी कुछ मीठी’ जैसे शोज में भी दिखी है. फिलहाल वो ‘अनुपमा’ में नजर आ रही हैं जो बंगाली सीरीज ‘श्रीमयी’ का रीमेक है. ये शो एक ऐसी हाउसवाइफ की कहानी है जो सालों तक परिवार द्वारा नजरअंदाज होने और पति की बेवफाई झेलने के बाद अपनी पहचान, आत्मसम्मान और आजादी वापस हासिल करती है.