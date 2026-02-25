हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेटी-दामाद के सामने जब 51 की उम्र में पाक एक्ट्रेस ने रचाई थी दूसरी शादी, झेलनी पड़ी थी ट्रोलिंग

Juvaria Abbasi Second Marriage: पाकिस्तान की पॉपुलर एक्ट्रेस जवेरिया अब्बासी ने तलाक के बाद दूसरी शादी की. शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद उन्हें और पति अदील को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Feb 2026 08:42 PM (IST)
पाकिस्तानी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री जवेरिया अब्बासी हमेशा अपनी एक्टिंग और पर्दे पर निभाए गए किरदारों के लिए जानी जाती हैं. इन दिनों वह हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान के साथ 'मेरी जिंदगी है तू' ड्रामा में नजर आ रही है, जो दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर हो रही है. इसी बीच 51 साल की उम्र में जवेरिया ने जो फैसला लिया, उसने सबको चौंका दिया है. दरअसल, जवेरिया ने 2024 में दूसरी शादी रचा ली और इस शादी में उनकी बेटी, दामाद और परिवार के लोग भी शामिल हुए.

51 साल की उम्र में हुई दूसरी शादी 

जवेरिया अब्बासी ने 1997 में अपने कजिन शमून अब्बासी से शादी की थी. इस शादी से उनकी एक बेटी हुई. लेकिन समय के साथ रिश्तों में दरार आ गई और 2009 में उनका तलाक हो गया. तलाक के बाद जवेरिया ने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की और बेटी के शादी तक जिम्मेदारी निभाई. बेटी की शादी के बाद जवेरिया काफी अकेली महसूस करने लगी थी. इसी बीच उन्होंने बिजनेसमैन अदील हैदर से मुलाकात की और दोनों ने 51 साल की उम्र में शादी करने का फैसला किया. खास बात यह थी कि इस शादी में उनकी बेटी और दामाद भी मौजूद थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Juvaria Abbasi (@juvariaabbasi)

शादी के बाद झेलनी पड़ी ट्रोलिंग 

जवेरिया ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई. इसके साथ ही उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, तो कुछ ने उनकी उम्र को लेकर टिप्पणी की. कई लोगों ने कहा कि इतनी उम्र में शादी करना समझ से परे है. उनकी शादी के दौरान जो तस्वीरें आई, उनमें अदील, जवेरिया के माथे पर बिंदी लगा रहे थे, जिस वजह से उनके धर्म को लेकर भी सवाल उठाए गए. हालांकि जवेरिया और उनके पति ने इस ट्रोलिंग को नजरअंदाज किया. 

ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता...

इसके बाद अदील ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह मुस्लिम हैं और उनका चेहरा यहूदी या किसी अन्य धर्म से नहीं मिलता है. वहीं, जवेरिया ने कहा कि लोगों के तानों का उनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता. उनकी बेटी और उसके परिवार ने भी इस शादी को पूरी खुशी और प्यार के साथ स्वीकार किया है. जवेरिया अब्बासी की दूसरी शादी उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आई है. अब वह अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से बिता रही हैं.

Published at : 25 Feb 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Pakistani Actress Javeria Abbasi
