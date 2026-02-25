हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तान्या मित्तल का गोल्ड iPhone हुआ वायरल, भगवान राम की तस्वीर ने फैंस को किया हैरान

Tanya Mittal: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो गोल्ड प्लेटेड iPhone फ्लेक्स करती नजर आई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Feb 2026 07:07 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल इस वक्त फिर से सुर्खियों में हैं. पहले भी उनकी अमीरी और लाइफस्टाइल के किस्से चर्चा का हिस्सा रह चुके हैं. चाहे दुबई जाकर बकलावा खाना हो, चांदी की बोतल से पानी पीना हो या हाई-प्रोफाइल सिक्योरिटी के साथ घूमना हो. लेकिन हाल ही में उनका एक नया वीडियो वायरल हुआ है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.

गोल्ड आईफोन और 'राम' का संदेश
वीडियो में तान्या रेड कलर की स्टाइलिश ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनके हाथ में गोल्ड प्लेटेड iPhone है जिसे वो कैमरे के सामने फ्लेक्स कर रही हैं. इस फोन के बैक कवर पर भगवान राम और माता सीता की तस्वीर बनाई गई है जिसमें दोनों गले लगते दिख रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में तान्या ने सिर्फ एक शब्द लिखा है, 'राम'.

 
 
 
 
 
A post shared by Tanya Mittal (@tanyamittalofficial)

फैंस की दो राय
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है. एक तरफ उनके फैंस हैं जो इसे तान्या की आस्था और भक्ति का प्रतीक मान रहे हैं. उनका कहना है कि तान्या ने अपने विश्वास को स्टाइल के साथ दिखाया है. वहीं दूसरी ओर ट्रोलर्स ने सोने के मोबाइल फोन को लेकर मजाक बनाया है और कहा कि इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि सोने का दाम लगातार बढ़ रहा है.
शादी की अफवाहें भी तेज
इतना ही नहीं तान्या मित्तल की पर्सनल लाइफ भी इस वक्त चर्चा में है. सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज हैं कि वो जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकती हैं. इस कयास की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें वो लाल दुल्हन के जोड़े में नजर आई थी. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था की 'और तैयारियां शुरू…', जिससे फैंस ने इसे शादी की तैयारी का संकेत माना शुरू कर दिया है.

अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं
हालांकि इस पूरे मामले पर तान्या ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. सोशल मीडिया पर उनके स्टाइलिश अंदाज और पर्सनल लाइफ की बातें लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि तान्या इस बार अपने जीवन के बड़े फैसले के बारे में कब खुलासा करेंगी.

Published at : 25 Feb 2026 07:07 PM (IST)
