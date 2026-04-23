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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: खराब टीआरपी से जूझ रही अनुपमा, शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए मेकर्स दिखाएंगे ये बड़ा ट्विस्ट

Anupama Spoiler: खराब टीआरपी से जूझ रही अनुपमा, शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए मेकर्स दिखाएंगे ये बड़ा ट्विस्ट

अनुपमा में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ हफ्तों से टीआरपी में अनुपमा का बुरा हाल है. अब शो की रेटिंग को बढ़ाने के लिए मेकर्स एक बड़ा दाव खेलने वाले हैं.

By : अनुराधा राज | Updated at : 23 Apr 2026 10:28 AM (IST)
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रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में जल्द ही धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है. शो में अब तक देखने को मिला कि सावी के कैफे पर ताला लग चुका है.इसी बीच दिग्विजय को पता चलता है कि अनुपमा का पति है अनुज.इस बात को जानने के बाद दिग्विजय काफी इमोशनल हो जाता है.

अब एक बार फिर से अनुपमा वापस अहमदाबाद जाने वाली है.लेकिन इस बार उसके साथ दिग्विजय, बंकू और जया भी जाएंगे. लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिला कि अनुपमा अहमदाबाद पहुंचती है तो वो कान्हा जी से प्रार्थना करते हुए कहती है,'अगर आप मुझे यहां वापस लेकर आए हैं तो जरूर कोई कारण होगा.'

अनुपमा की जिंदगी में हुई पुराने दुश्मन की एंट्री

दूसरी तरफ अहमदाबाद में जश्न का माहौल होता है, जिसे देख अनुपमा से बंकू पूछता है कि आज कोई खास दिन है क्या. इस पर अनुपमा कहती है,'है तो. आज सीता नवमी है.'अनुपमा इस जश्न के माहौल को एंजॉय करती है.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: अनुपमा में अनुज-श्रुति की एंट्री, दिग्विजय का छलकेगा दर्द, अंश की बेइज्जती करेगा गौतम

उसके बाद मंदिर पहुंचती है. मंदिर में वो कान्हा जी से प्रार्थना करते हुए कहती है,'मेरे और राही के बीच सबकुछ ठीक हो जाए. हमारे रिश्ते को किसी की नजर ना लगे.'इसी बीच शो में श्रुति की एंट्री होती है.उसके फोन पर अनुज और छोटी राही की तस्वीर लगी होती है.

वहीं, अनुपमा के फोन में उसकी और राही की फोटो लगी होती है. अनुपमा का हाथ श्रुति से टकराता है और उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है. अनुपमा जब पीछे मुड़कर ये देखने की कोशिश करती है कि आखिर उसका हाथ किससे टकराया था तो उसका फोन गिर जाता है.

 
 
 
 
 
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अनुपमा जब अपना फोन उठाकर देखती है तो उसके फोन का शीशा टूट चुका होता है. इतना ही अनुपमा और राही की फोटो के बीच दरार की लाइन देखने को मिलती है.दूसरी तरफ शो में बा-बापूजी का बुरा हाल देखने को मिल रहा है. बापूजी अगरबत्ती बेच रहे हैं तो बा दूसरों के घर में जाकर काम कर रही है.

वहीं, गौतम ने अंश को अपने जाल में फंसाकर उसकी खूब पिटाई की है.आपको बता दें पिछले हफ्ते टीआरपी में अनुपमा का बहुत बुरा हाल देखने को मिला था.1.7 रेटिंग के साथ रुपाली गांगुली का ये शो लिस्ट में चौथे नंबर पर था, जो कभी टॉप पर हुआ करता था. लेकिन, शो में दिखाए जा रहे ट्विस्ट एंड टर्न को देख ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते जरूर शो की टीआरपी में सुधार देखने को मिलेगी.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 23 Apr 2026 10:28 AM (IST)
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Rupali Ganguly Anupama
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