'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का नया ट्रैक देख मेकर्स पर भड़के फैंस, ऑफ-एयर होने की खबरें आई सामने
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को लेकर आई खबरों ने फैंस को परेशान कर दिया है. शो के नए ट्रैक के बाद यूजर्स मेकर्स की आलोचना कर रहे है. साथ ही ऑफ एयर होने की खबरें भी आ रही हैं.
टीवी का पॉपुलर सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को लेकर एक नई खबर सामने आई है. जहां शो की कहानी स्लो और अलग मोड़ पर जाती दिख रही है, वहीं शो के बंद होने की चर्चा भी शुरू हो चुकी है. फैंस शो का नया ट्रैक देख कर मेकर्स पर भड़क रहे है और उनकी आलोचना कर रहे हैं.
अभिरा की जिंदगी में आई नई परेशानी
शो में अब तक आपने देखा कि मायरा का प्यार पाने के लिए अभीरा मेहनत करती हैं. लेकिन अब कहानी पलटती हुई नजर आती हैं. शो का ट्रैक और फोकस अरमान पर चला गया. उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है और उसकी याददाश्त भी जाने वाली है. ये खबर सुनते ही अभिरा की जिंदगी में नई परेशानी खड़ी हो जाती है और वो अरमान को सब याद दिलाने की कोशिश करती हैं. अपने सुहाग को बचाने के लिए वो हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं.
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फैंस का फूटा गुस्सा
बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, लेटेस्ट एपिसोड में अभिरा और अरमान एक दूसरे को गले लगाकर रोते नजर आते हैं, जो देखकर फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं. इसी बीच फैंस का गुस्सा भी बढ़ जाता हैं और वो बोलने लगते है कि अगर अभिरा और अरमान साथ नहीं हो सकते, तो शो को ही बंद कर दीजिए. अगर शो का ट्रैक ऐसा ही दिखाया जाएगा, तो हम भी शो देखना बंद कर देंगे.
लेकिन अगर दर्शक शो ही नहीं देखेंगे, तो इसकी टीआरपी गिर जायेगी. इसी बीच सुनने में ये भी आ रहा है कि राजन शाही शो में लीप ला सकते हैं. हालांकि शो में आगे देखने दिलचस्प होगा कि अभीर और अरमान इससे बाहर कैसे आते हैं. अभिरा की जिंदगी में आया नया तूफान उसकी जिंदगी के लिए एक नई चुनौती हैं.
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